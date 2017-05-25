Подземелье без сокровищ

Дочка «Метростроя», ответственная за «Новокрестовскую», стала экономить на сотрудниках. Строители говорят о задержке в приеме работ, Смольный утверждает, что все авансы перечислены.

В распоряжении «Фонтанки» оказались два приказа за подписью директора ЗАО «Управление-15 Метрострой» Николая Власова. Согласно тексту документов, с 20 мая прекращены начисление и выплата компенсаций за проезд. Интересно обоснование – отсутствие средств на расчетном счете компании «из-за нерентабельности и убыточности строительства Невско-Василеостровской линии в 2017 году».

Кроме «проездных» сотрудникам компании отменяют дополнительные отпускные — так называемую материальную помощь к отпуску. Это средство экономии запустят с 17 июля.

ЗАО «Управление-15 Метрострой» является дочкой самого «Метростроя» и наследником СМУ-15. Как сообщает сайт компании, основным направлением деятельности является «строительство метро в Санкт-Петербурге на всех уровнях: начиная с освоения стройплощадки и заканчивая пуском объекта в эксплуатацию и сдачей городу территорий, занимаемых под временные здания и сооружения». Кроме того, 15-е управление занимается ремонтом и реконструкцией существующей инфраструктуры. Среди заслуг компании числятся станция «Комендантский проспект», станционный узел «Спасской» и наклонный ход «Международной».

Сейчас, впрочем, нагрузка у Управления-15 резко возросла. Оно занимается двумя приоритетными проектами подземки – Фрунзенским радиусом и Невско-Василеостровской линией. Именно «стадионная» зеленая ветка так ударила по бюджету компании, что она не находит лишних средств, чтобы снарядить работников в отпуск или прокатить на автобусе.

«В данный момент Управление-15 в качестве подрядчика ОАО «Метрострой» выполняет работы на самых ответственных участках строительства Невско-Василеостровской линии: станции «Новокрестовская» и проходки двухпутного перегонного тоннеля, – говорят в головной компании. – Строительство станции «Новокрестовская» ведется с опережением графика. Основные затраты по строительству данного участка падают именно на данную подрядную организацию».

В «Метрострое» напоминают, что на продление ветки от «Приморской» на север выделено 2,5 года вместо четырех с половиной, как прописано в проекте. Ранее «Фонтанка» писала о том, что тоннель от «Планерной» уже дошел до территории Васильевского острова, а «Беговую» с «Новокрестовской» откроют весной 2018 года. В Адресной инвестиционной программе на продолжение Невско-Василеостровской линии в 2017 и 2018 годах заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно при общей сметной стоимости в 36,8 млрд рублей.

Сейчас производственный процесс находится в самой активной стадии и, соответственно, расходы на реализацию проекта максимальны, рассказывают строители. Выплата заработной платы, а также всех видов пособий осуществляется из средств, полученных за выполненные и принятые заказчиком работы. Приемка работ техническим заказчиком строительства – Дирекцией транспортного строительства – осуществляется с задержкой, в связи с чем у подрядных организаций возникает дефицит оборотных средств.

В Смольном ни о какой задержке даже слышать не хотят. В настоящий момент, как рассказали в профильном комитете, в рамках строительства участка от «Приморской» до станции «Улица Савушкина», включая «Новокрестовскую», «Метрострой» выполнил работ на сумму 14, 295 млрд. Государственным заказчиком профинансировано работ на сумму 16, 814 млрд. В 2016 году генподрядчику выдан переходящий аванс на сумму 4, 163 млрд рублей, погашен он на 1,2 млрд.

«Все представленные «Метростроем» акты о приёмке выполненных работ приняты и оплачены, – подчеркивают в Смольном. – Представленных и неоплаченных работ нет. По инициативе заказчика приём работ ведётся на еженедельной основе».

Как рассказал источник, близкий к «Управлению-15 Метрострой», штат компании резко увеличили из-за возросших объемов строительства. Сейчас там работают более тысячи человек. Генеральный директор управления Николай Власов успокаивает: «Приостановка начислений и выплат – временная мера. Как только у организации появятся оборотные средства, выплаты будут возобновлены. До конца года ситуация должна выправиться».

Невско-Василеостровская ветка — приоритет «Метростроя», но не единственный проект.

Впервые с постсоветского периода компания развивает сразу четыре направления — кроме зеленой ветки, в разработке Фрунзенский радиус, Краносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная. Две последние, по большому счету, пока обделены вниманием, а вот многострадальный Фрунзенский радиус стабильно поставляет новости: изначально заниженную стоимость конкурса собираются нарастить, сроки сдачи сдвигаются, а 2-миллиардный аванс на отделочный камень уже заложен в бюджет. Вот только нынешняя система такова, что эти средства можно пустить только на камень — а никак не на повышенные отпускные Управления-15. Да и с Крестовского острова, где «Метрострой» доводил до ума стадион, деньги под землю тоже просочиться, по идее, не могут. Так работает банковское сопровождение крупных контрактов — введенная несколько лет назад система, при которой генподрядчик лишается возможности перекидывать средства с оплаты одного объекта на другой. Это и заставляет строителей влезать в оперативные долги — на фоне роста выручки и прибыли в 2016 году краткосрочная задолженность «Метростроя» выросла вчетверо и перевалила за 2 млрд рублей.

На прошлой неделе стало известно, что «Метрострой» в середине июня намерен сменить гендиректора. Свой пост покинет многолетний глава компании Вадим Александров, который возглавлял компанию с 1993 года. На свое место он будет рекомендовать сына — Николая Александрова, у которого 24,15% акций компании. У самого Вадима Александрова — 13,62%.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»