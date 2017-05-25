Когда нет денег, есть биткоин

Еще
16:40 26.05.2017
Пришлите свою новость!
16:40
Поправками в бюджет-2017 комздраву добавили денег на лекарства, ремонты и оборудование
16:36
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
16:20
Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья
16:19
СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым
16:13
На Невском заметили кабриолет-зеркало
16:07
Из Нарвы высылают российских дипломатов
16:05
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
15:46
Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ
15:44
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
15:40
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
15:24
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
15:20
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
15:16
Суд арестовал сотрудницу Выборгской таможни, подозреваемую в коррупции
15:12
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
15:07
Глава Пушкинского района покидает свою должность
14:48
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
14:38
В Италии мороженое назвали именем Трампа
14:34
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
14:22
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
14:16
Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почётных граждан
14:15
Стоимость продуктов в Ленобласти растет быстрее, чем в Петербурге и Москве
14:10
Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор
14:06
К ледоколу «Виктор Черномырдин» на Балтийском заводе вызвали пожарных
13:52
Городской бюджет за 5 месяцев получил треть от годового объема доходов
13:48
В Египте в результате вооруженной атаки погибли 23 копта
13:39
Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова
13:21
Путин поговорил с премьер-министром Венгрии об атоме и газе
13:16
ЗакС Петербурга хочет лицензировать бизнес «авторазборок»
13:11
В Петербурге за получение взяток главврача клиники наказали штрафом в 3 млн рублей
13:09
Поклонская: Я направила не одну жалобу на Учителя в разные органы
12:54
За виртуальные «группы смерти» будут давать реальные шесть лет
12:48
Рабочие и «Мерседес» с особым номером сошлись у Адмиралтейства
12:44
Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца
12:13
Главный тренер «Зенита»: «Спартаку» помогли стать чемпионом
12:08
Путин послал Медведева на борьбу с фишинговыми сайтами
11:56
Троллейбусы для Петербурга за 2 млрд рублей поставит «Тролза Маркет»
11:53
В Петербурге выпустили книгу о «сером кардинале» Смольного
11:50
Петербуржцы завоевали медали Кубка России по дзюдо среди слабовидящих
11:46
На Рихарда Зорге мощно горели машины
11:44
Суд не стал рассматривать дело о затягивании решения по референдуму о судьбе Исаакия
11:36
Глава СПЧ попросил Путина провести административную амнистию
11:31
Семенченко заявил о блокаде предприятий украинских олигархов
11:18
Группу разбойников в Петербурге переквалифицировали в бандитов
11:11
Володин прокомментировал запрос Поклонской о проверке кинокомпании Учителя
11:03
Министр образования уличила протестующих подростков в незнании слова «коррупция»
10:57
Привычка заставляет водителей нарушать ПДД на виадуке на Обводном
10:51
Высокий суд Лондона выдал ордер на арест следователя по делу Магнитского
10:45
Полиция проводит обыски по делу о теракте в Манчестере
10:39
В Институте Джанелидзе остаются пациенты, получившие травмы при взрыве в метро
10:33
ГД передумала рассылать призывникам электронные повестки в армию
10:27
Мигранты перевели из РФ в Киргизию $433 млн за три месяца
10:21
Оператор "Принцессы Анастасии" не исключает появления ещё одного своего парома на Балтике
10:15
Пострадавший при пожаре на стадионе «Автово» скончался
10:09
Аваков заявил об ошибке в расследовании дела Шеремета
10:03
В Покровском закрыли нарколабораторию
09:57
«Убойный» отдел нашел насильника через 13 лет после нападения
09:49
В шести районах Петербурга испытают теплосети
09:41
Яма на Наставников после ремонта начала «стрелять»
09:33
На Пискарёвке мужчина угрожал медикам скорой пистолетом
09:25
Из Екатерингофки извлекли мёртвого украинца
09:17
Российские каналы заплатят за права на мундиаль и Кубок конфедераций $36 млн
09:09
В Петербурге задержали безработного, домогавшегося восьмиклассницы
09:01
В Алеппо прошла первая после освобождения города экскурсия
08:53
Водитель на Энтузиастов получил битой в голову
08:45
В Петербурге взяли наркодилера с полкило психостимулятора
08:37
В Европе назвали страны с самым чистыми пляжами
08:29
Трое задохнулись в горящем подвале «Пятёрочки» в Купчино
08:21
Опрос: 64% американцев назвали Россию врагом США
08:13
Мединский призвал расследовать дело «Гоголь-центра» без «демонстративной жесткости»
08:05
Задержан десятый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
25.05.2017 20:16
27 Комментариев

Когда нет денег, есть биткоин

Виртуальные валюты показывают на электронных биржах двукратный рост стоимости в последнюю пару месяцев. Банк России оперативно готовит документы, позволяющие облагать криптовалюты, в том числе биткоин, налогами.
Когда нет денег, есть биткоин
Олег Харсеев/Коммерсантъ

24 мая курс биткоина вырос до рекордного максимума, его стоимость резко подпрыгнула до отметки 2385 долларов за одну единицу криптовалюты. Эксперты грозятся, что уже к концу этого года его будут продавать за 4 – 5 тысяч долларов. 

25 мая стало известно, что Центробанк РФ уже проводит совещания с министерствами, чтобы идентифицировать частные криптовалюты, взяв их под свое крыло, хотя ещё месяц назад в Банке России заявления о легализации криптовалют называли преждевременными. «Фонтанка» просто попыталась понять, что это за зверь и «светит» ли с его помощью заработать простым смертным.

Кто здесь?

Биткоин – это первая криптовалюта, появившаяся в 2008 году. Криптовалюта – это, по сути, электронные деньги, правда, ограниченные по объему и никак не контролирующиеся госструктурами, вне зависимости от страны. 

«Криптовалюты создаются и обращаются в децентрализованной системе, – говорит гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Предполагается, что такая система не позволяет кому-либо из её участников установить над ней свой единоличный контроль».

«Для биткоина блокчейн (цепочка транзакций. – Прим. ред.) реализован в виде распределенного аналога гроссбуха (ledger), в котором регистрируются все новые транзакции с биткоином, после чего их изменение или отмена становятся невозможными, – рассказывает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. – Для работы такой системы не нужен центральный банк, который бы регулировал транзакции и объем циркулирующей валюты. Когда между двумя сторонами происходит транзакция, для нее создается соответствующее математическое вычислительное задание, которое рассылается по сети компьютеров. Транзакция считается завершенной, когда компьютеры сети решают данное задание, а тот конкретный компьютер (а точнее, узел сети), который завершил вычисление, получает вознаграждение в виде определенной суммы в биткоинах».

Википедия гласит, что придумал биткоин программист Сатоси Накамото. Правда, самого его никто не видел и вообще неизвестно, один это человек или группа. Его искали в разных странах и разные ведомства, но тщетно. Так или иначе, биткоин расцвел буйным цветом в интернет-среде. По праву «перворождения» биткоин занимает сегодня около 60% всего объема биржевых торгов криптовалют, хотя его доля уже падает, в 2014 – 2016 годах она была равна почти 80%. Конкуренты догоняют. Всего в мире, по разным оценкам, насчитывается от 500 до 2000 криптовалют, появившихся по следам «первопроходца». «Крупные биржи работают с 650 – 700 видами», – считает Юрий Брюквин.

«Графически биткоин – это 34-значный набор цифр и букв, «живущих» в облачной среде в интернете, – попытался нарисовать картинку Сергей Соловьёв, действительный член национального фонда развития криптовалюты в России, основатель блокчейн-государства «Арктида», почётный полярник России. – Изначально биткоины добывают «майнеры», путем атематического поиска в виртуальном пространстве». От английского mining – добыча полезных ископаемых, майнинг биткоинов заключается в программировании новых блоков по поддержанию распределенной платформы с «кодами» биткоинов. «Все развитие этой валютной системы осуществляется по заложенным в технологии алгоритмам», – добавляет Сергей Житинский, участник проекта по развитию новой виртуальной валюты, аналога Bitcoin, но построенной на принципиально других, новых технологиях.

Кстати, количество их (и кодов и, соответственно, биткоинов), ограничено. «Их 21 млн, а 16 млн уже найдено», – поясняет Сергей Соловьев. «По прогнозам 21 млн биткоинов может быть выпущен в районе 2140 года», – предупреждает Карен Казарян. Сергей Соловьёв уточняет: всего биткоинов сейчас есть где-то на 40 млрд долларов. Это исходя из нынешнего «обменного курса». В последние несколько месяцев эта цифровая валюта демонстрирует резкий скачкообразный рост. Так, в начале марта биткоин подорожал до 1298 долларов за «штуку», в начале марта преодолел отметку 1500, а буквально вчера его стоимость на электронных торгах достигла рекордного максимума в 2385 долларов за один биткоин.

Серое – это легальное?

В РФ биткоин и аналоги пока никак не регулируются. «В 2014 году ЦБ РФ разослало информационное письмо, что банкам запрещено иметь какие-либо отношения с биткоин-бизнесом, – вспоминает Юрий Брюквин. – В качестве основания были приведены доводы: биткоин – денежный суррогат (в РФ запрещены), а также утверждение, что криптовалюта может быть использована в отмывании денежных средств, полученных преступным путём». В январе 2016-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал ввести уголовную ответственность за использование криптовалют, включая биткоины. Однако в апреле 2017 года стало известно о планах российских властей легализовать криптовалюты. «Замминистр финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что в 2018 году в России могут быть легализованы операции с криптовалютой», – добавил Юрий Брюквин.

Хотя по факту за использование биткоинов, как считает аналитик ИК «Финам» Тимур Нигматуллин, есть риск попасть под «антиотмывочное законодательство». «Некоторые статьи предусматривают наказание за распространение и использование «денежных суррогатов», – говорит и Житинский. – Однако мне неизвестно о санкциях государства по отношению к частным трейдерам, которые торгуют биткоинами и другими виртуальными валютами. Наверное, потому, что доказать факт торговли довольно сложно».

Сергей Соловьев утверждает, что в России круг людей, активно занимающихся криптовалютами, крайне ограничен. «Роспотребнадзор называл цифру в 0,01% от общего населения», – сказал Сергей Соловьев. По мнению Тимура Нигматуллина, это «по большей части спекулянты и энтузиасты». «Если вы придёте в российский банк и со своего рублёвого счёта попробуете дать указания произвести биткоины, скорее всего будете посланы в неизвестном направлении, – называет одну из причин непопулярности, при высоком росте стоимости, Коган. – Запрещён ли этот инструмент? Он и не запрещён, и не разрешён. Он находится в серой зоне».

Сергей Соловьев считает, что в этой связи отношение власти в России к криптовалютам меняется. «Она (власть. – Прим. ред.) поняла, что запретить ее не сможет, и пытается «оседлать» этот тренд и подмять под себя», – уверен Соловьев. По его словам, запрещено использование криптовалют не где-нибудь, а в Бангладеш и Северной Корее.

Где биткоин цветет?

Активнее всего криптовалютами пользуются в странах, входящих в первую пятерку по благосостоянию на душу населения. «Швейцария, Англия, Скандинавия, Сингапур, Катар, Люксембург», – почему-то не называет Америку Сергей Соловьев. «В Японии, где биткоин легализован, им можно платить во многих магазинах, – приводит пример и Юрий Брюквин. Кстати, по его словам, в России биткоин принимают некоторые электронные магазины. «Майнить, то есть производить их, вы можете хоть в Гонолулу, Москве или Свазиленде», – успокаивает Коган.

Вообще биткоины «живут» в электронном кошельке и подержать в руках их, увы, не удастся. Хотя эксперты отмечают, что в России стали появляться банки, которые пересчитывают биткоины на рубли. «У меня есть первый в России биткоин-банкомат. Это по сути онлайн-обменник», – хвастается Сергей Соловьев.

Полная видеоверсия доступна на официальном youtube-канале «Фонтанки».

Чтобы купить «воздух», существует множество специальных онлайн-сервисов. «Самый надёжный способ — скачать и установить сложный официальный клиент. Далее можно купить биткоин на бирже или напрямую», – советует Тимур Нигматуллин. Юрий Брюквин добавляет, что торговать биткоинами можно, начиная от вложений в 1000 рублей.

Не упадет?

Аналитики говорят, что курс биткоина растет, так как никто его не ограничивает. «Биткоинами никто не управляет, их нельзя «допечатать», – отмечает Сергей Соловьев. – Чем больше людей им пользуется, тем выше его котировка». Однако последний взлет Тимур Нигматуллин объясняет большим спросом в Китае, где власти радикально ограничили вывод капитала. При этом следует иметь ввиду, что «в анамнезе» биткоин по сути ничем не обеспечен. «Он не является долговым обязательством эмитента, цена формируется исключительно балансом спроса и предложения. Этим объясняется относительно низкий уровень доверия и высокая волатильность», – говорит Тимур Нигматуллин. 

«Биткоин обеспечен только доверием к тому, что функционирование биткоина осуществляется по раз и навсегда установленным алгоритмам, без участия каких-либо регуляторов, типа ЦБ», – говорит Житинский. И добавляет, что сегодня вера в криптовалюты в мире растет пропорционально недоверию к традиционным валютам, функционирование которых полностью зависит от государств и таких структур, как ФРС и центральные банки стран.

«Чтобы открыть счёт в банке, вас спросят, как звали дедушку вашей бабушки и какого цвета штаны были у вашего прадедушки. Источники происхождений и т.д., и т.п. Могут отказать. Могут заблокировать в любом банке деньги, потому что может что-то показаться. Финансовый мир ищет варианты обхода всего этого. Просто зарегулированность достигла величин, мешающих бизнесу. Именно этим можно объяснить гигантский спрос на биткоин», – уверен президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Неужели снова пирамида?

Так как без специального образования и, вероятно, без ста граммов понять до конца, как выглядит жизнь биткоина, сложно, бытует мнение, что это очередная «пирамида», какие уже были на Руси. «Криптография биткоина уже взломана, и сейчас просто надувается пузырь для того, чтобы его проткнуть», – утверждает Житинский. «О крахе биткоина говорят практически с момента его появления. А между тем общая капитализация криптовалютного рынка превысила 90 млрд $», – при этом уточняет Юрий Брюквин.

«Это не пирамида, потому что объем роста биткоина ограничен. Причем не чьей-то волей, а математически. И он держится на том, что люди им пользуются», – считает Сергей Соловьев. «Это не совсем пирамида, где следующий покупает дороже предыдущего. С другой стороны, рывок от 1000$ в начале года до 2,5 тысячи сейчас, это результат популярности, – более осторожен в оценках Коган. – Но если финансовые регуляторы снизят своё негативное воздействие на рынки, упадёт востребованность биткоина. Или гайки закрутят настолько, что станет невозможна торговля биткоинами, а нарушение запретов приравняют к чему-нибудь нехорошему». По словам Когана, это может произойти, например, когда этот инструмент станет слишком популярен и его цена достигнет 3 – 5 тысяч долларов. «И 10 тысяч может быть, – уверен Коган. – А когда гайки закрутят, он в момент может стать -50%».

Если все пойдет «так, как надо»

Евангелисты отмечают, что пока их прогнозы по росту биткоина не сбываются. Они их попросту недооценили. «Я ориентировался на то, что к концу 2017 года биткоин будет стоить 2000 долларов. А он уже сейчас стоит 2600. К концу года он может стоить 4 – 5 тыс долларов за биткоин», – пересматривает прогнозы Сергей Соловьев. Ранее биржевые аналитики высказывали мнение, что к 2030 году биткоин будет стоить около полумиллиона долларов, а к 2050-му – целый миллион долларов.  «80 долларов в месяц сейчас «нарастает» цена на один биткоин, – посчитал Соловьев. – И это не самая интересная криптовалюта по динамике роста цены. Больше всех вырос monero и ripple».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (27)
Vegetables
26 мая 2017 г. 15:35
4000000000000 битов у меня есть на жестком диске, а вот коина — не одного. Пичалька.
Udel
26 мая 2017 г. 13:34
Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/technology_and_media/25/05/2017/592715e79a794773e529613b Акции за крайнюю пятилетку подросли в 10 раз в USD...
Cashmare
26 мая 2017 г. 09:28
8 биткоинов = 1 байткоину? )
vngv
26 мая 2017 г. 07:49
С 2008 года. "такая система не позволяет кому-либо из её участников установить над ней свой единоличный контроль..." " это инструмент и в этом его преимущество, инструмент свободного перемещения капиталов..." ""Кстати, количество их (и кодов и, соответственно, биткоинов), ограничено. "Их 21 млн, а 16 млн уже найдено", – поясняет Сергей Соловьев. "По прогнозам 21 млн биткоинов может быть выпущен в районе 2140 г.","" Пора искать толмача.
ariman1
26 мая 2017 г. 01:57
esoptro: да никак это невозможно. если только вырубить интернет полностью в стране или например, известно, что у негоего субъекта есть бит-кошелек — взять его, поставить утюг на спину и требовать отдать ссылку на кошелек и пароль для входа
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УБРиР
23.05.2017 13:25

Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР

Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли

18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40

«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию

В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Городской бюджет за 5 месяцев получил треть от годового объема доходов
Мигранты перевели из РФ в Киргизию $433 млн за три месяца
Мировые цены на нефть снижаются
Глава МЭР назвал своей задачей «изоляцию» экономики России от мировых цен на нефть
Внешэкономбанк: Реальные доходы россиян упали до минимума с 2009 года
ОПЕК продлила соглашение по сокращению добычи нефти
Уголовную ответственность за хищение денег с банковских счетов хотят ужесточить
С начала года Банк "Санкт-Петербург" идет на рекордные показатели
Рубль растёт на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут
Когда нет денег, есть биткоин
«Рубежи: 70 рублей за доллар, 40 долларов - за баррель»
Зачем Петербург и Москва скупают облигации Силуанова
ФОРА-БАНК отмечает юбилей массово и спортивно
Как Смольный перетасовал дороги
Смольный сэкономит на дорогах
Степан Демура: В России два надежных банка - стеклянный и алюминиевый
Халява, вкладчик!
Центробанк простился с кризисом
Прибыли недосчитали оптимизма
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

Михаил Огнев/

Памятник Крузенштерну получил назад кортик дореволюционного образца

Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»

Новости компаний
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
03.05.2017 15:23
Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи
Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.04.2017 15:53
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в первом квартале 2017 года составила 815 млн. рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 11 602 млн. рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 393 млн. рублей
«Санкт-Петербург»
26.04.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24.04.2017 13:46
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» приняли участие в записи альбома Billy’s Band
Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
20.04.2017 16:30
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург»
20.04.2017 15:08
Банк «Санкт-Петербург» стал инвестором компании VeeRoute
Банк «Санкт-Петербург» и консорциум бизнес-ангелов инвестировали более миллиона долларов в развивающуюся высокотехнологичную компанию VeeRoute - разработчика одноименной платформы управления транспортной логистикой в корпоративном сегменте.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.