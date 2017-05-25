Когда нет денег, есть биткоин

Виртуальные валюты показывают на электронных биржах двукратный рост стоимости в последнюю пару месяцев. Банк России оперативно готовит документы, позволяющие облагать криптовалюты, в том числе биткоин, налогами.

24 мая курс биткоина вырос до рекордного максимума, его стоимость резко подпрыгнула до отметки 2385 долларов за одну единицу криптовалюты. Эксперты грозятся, что уже к концу этого года его будут продавать за 4 – 5 тысяч долларов.

25 мая стало известно, что Центробанк РФ уже проводит совещания с министерствами, чтобы идентифицировать частные криптовалюты, взяв их под свое крыло, хотя ещё месяц назад в Банке России заявления о легализации криптовалют называли преждевременными. «Фонтанка» просто попыталась понять, что это за зверь и «светит» ли с его помощью заработать простым смертным.

Кто здесь?

Биткоин – это первая криптовалюта, появившаяся в 2008 году. Криптовалюта – это, по сути, электронные деньги, правда, ограниченные по объему и никак не контролирующиеся госструктурами, вне зависимости от страны.

«Криптовалюты создаются и обращаются в децентрализованной системе, – говорит гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Предполагается, что такая система не позволяет кому-либо из её участников установить над ней свой единоличный контроль».

«Для биткоина блокчейн (цепочка транзакций. – Прим. ред.) реализован в виде распределенного аналога гроссбуха (ledger), в котором регистрируются все новые транзакции с биткоином, после чего их изменение или отмена становятся невозможными, – рассказывает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. – Для работы такой системы не нужен центральный банк, который бы регулировал транзакции и объем циркулирующей валюты. Когда между двумя сторонами происходит транзакция, для нее создается соответствующее математическое вычислительное задание, которое рассылается по сети компьютеров. Транзакция считается завершенной, когда компьютеры сети решают данное задание, а тот конкретный компьютер (а точнее, узел сети), который завершил вычисление, получает вознаграждение в виде определенной суммы в биткоинах».

Википедия гласит, что придумал биткоин программист Сатоси Накамото. Правда, самого его никто не видел и вообще неизвестно, один это человек или группа. Его искали в разных странах и разные ведомства, но тщетно. Так или иначе, биткоин расцвел буйным цветом в интернет-среде. По праву «перворождения» биткоин занимает сегодня около 60% всего объема биржевых торгов криптовалют, хотя его доля уже падает, в 2014 – 2016 годах она была равна почти 80%. Конкуренты догоняют. Всего в мире, по разным оценкам, насчитывается от 500 до 2000 криптовалют, появившихся по следам «первопроходца». «Крупные биржи работают с 650 – 700 видами», – считает Юрий Брюквин.

«Графически биткоин – это 34-значный набор цифр и букв, «живущих» в облачной среде в интернете, – попытался нарисовать картинку Сергей Соловьёв, действительный член национального фонда развития криптовалюты в России, основатель блокчейн-государства «Арктида», почётный полярник России. – Изначально биткоины добывают «майнеры», путем атематического поиска в виртуальном пространстве». От английского mining – добыча полезных ископаемых, майнинг биткоинов заключается в программировании новых блоков по поддержанию распределенной платформы с «кодами» биткоинов. «Все развитие этой валютной системы осуществляется по заложенным в технологии алгоритмам», – добавляет Сергей Житинский, участник проекта по развитию новой виртуальной валюты, аналога Bitcoin, но построенной на принципиально других, новых технологиях.

Кстати, количество их (и кодов и, соответственно, биткоинов), ограничено. «Их 21 млн, а 16 млн уже найдено», – поясняет Сергей Соловьев. «По прогнозам 21 млн биткоинов может быть выпущен в районе 2140 года», – предупреждает Карен Казарян. Сергей Соловьёв уточняет: всего биткоинов сейчас есть где-то на 40 млрд долларов. Это исходя из нынешнего «обменного курса». В последние несколько месяцев эта цифровая валюта демонстрирует резкий скачкообразный рост. Так, в начале марта биткоин подорожал до 1298 долларов за «штуку», в начале марта преодолел отметку 1500, а буквально вчера его стоимость на электронных торгах достигла рекордного максимума в 2385 долларов за один биткоин.

Серое – это легальное?

В РФ биткоин и аналоги пока никак не регулируются. «В 2014 году ЦБ РФ разослало информационное письмо, что банкам запрещено иметь какие-либо отношения с биткоин-бизнесом, – вспоминает Юрий Брюквин. – В качестве основания были приведены доводы: биткоин – денежный суррогат (в РФ запрещены), а также утверждение, что криптовалюта может быть использована в отмывании денежных средств, полученных преступным путём». В январе 2016-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал ввести уголовную ответственность за использование криптовалют, включая биткоины. Однако в апреле 2017 года стало известно о планах российских властей легализовать криптовалюты. «Замминистр финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что в 2018 году в России могут быть легализованы операции с криптовалютой», – добавил Юрий Брюквин.

Хотя по факту за использование биткоинов, как считает аналитик ИК «Финам» Тимур Нигматуллин, есть риск попасть под «антиотмывочное законодательство». «Некоторые статьи предусматривают наказание за распространение и использование «денежных суррогатов», – говорит и Житинский. – Однако мне неизвестно о санкциях государства по отношению к частным трейдерам, которые торгуют биткоинами и другими виртуальными валютами. Наверное, потому, что доказать факт торговли довольно сложно».

Сергей Соловьев утверждает, что в России круг людей, активно занимающихся криптовалютами, крайне ограничен. «Роспотребнадзор называл цифру в 0,01% от общего населения», – сказал Сергей Соловьев. По мнению Тимура Нигматуллина, это «по большей части спекулянты и энтузиасты». «Если вы придёте в российский банк и со своего рублёвого счёта попробуете дать указания произвести биткоины, скорее всего будете посланы в неизвестном направлении, – называет одну из причин непопулярности, при высоком росте стоимости, Коган. – Запрещён ли этот инструмент? Он и не запрещён, и не разрешён. Он находится в серой зоне».

Сергей Соловьев считает, что в этой связи отношение власти в России к криптовалютам меняется. «Она (власть. – Прим. ред.) поняла, что запретить ее не сможет, и пытается «оседлать» этот тренд и подмять под себя», – уверен Соловьев. По его словам, запрещено использование криптовалют не где-нибудь, а в Бангладеш и Северной Корее.

Где биткоин цветет?

Активнее всего криптовалютами пользуются в странах, входящих в первую пятерку по благосостоянию на душу населения. «Швейцария, Англия, Скандинавия, Сингапур, Катар, Люксембург», – почему-то не называет Америку Сергей Соловьев. «В Японии, где биткоин легализован, им можно платить во многих магазинах, – приводит пример и Юрий Брюквин. Кстати, по его словам, в России биткоин принимают некоторые электронные магазины. «Майнить, то есть производить их, вы можете хоть в Гонолулу, Москве или Свазиленде», – успокаивает Коган.

Вообще биткоины «живут» в электронном кошельке и подержать в руках их, увы, не удастся. Хотя эксперты отмечают, что в России стали появляться банки, которые пересчитывают биткоины на рубли. «У меня есть первый в России биткоин-банкомат. Это по сути онлайн-обменник», – хвастается Сергей Соловьев.

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Чтобы купить «воздух», существует множество специальных онлайн-сервисов. «Самый надёжный способ — скачать и установить сложный официальный клиент. Далее можно купить биткоин на бирже или напрямую», – советует Тимур Нигматуллин. Юрий Брюквин добавляет, что торговать биткоинами можно, начиная от вложений в 1000 рублей.

Не упадет?

Аналитики говорят, что курс биткоина растет, так как никто его не ограничивает. «Биткоинами никто не управляет, их нельзя «допечатать», – отмечает Сергей Соловьев. – Чем больше людей им пользуется, тем выше его котировка». Однако последний взлет Тимур Нигматуллин объясняет большим спросом в Китае, где власти радикально ограничили вывод капитала. При этом следует иметь ввиду, что «в анамнезе» биткоин по сути ничем не обеспечен. «Он не является долговым обязательством эмитента, цена формируется исключительно балансом спроса и предложения. Этим объясняется относительно низкий уровень доверия и высокая волатильность», – говорит Тимур Нигматуллин.

«Биткоин обеспечен только доверием к тому, что функционирование биткоина осуществляется по раз и навсегда установленным алгоритмам, без участия каких-либо регуляторов, типа ЦБ», – говорит Житинский. И добавляет, что сегодня вера в криптовалюты в мире растет пропорционально недоверию к традиционным валютам, функционирование которых полностью зависит от государств и таких структур, как ФРС и центральные банки стран.

«Чтобы открыть счёт в банке, вас спросят, как звали дедушку вашей бабушки и какого цвета штаны были у вашего прадедушки. Источники происхождений и т.д., и т.п. Могут отказать. Могут заблокировать в любом банке деньги, потому что может что-то показаться. Финансовый мир ищет варианты обхода всего этого. Просто зарегулированность достигла величин, мешающих бизнесу. Именно этим можно объяснить гигантский спрос на биткоин», – уверен президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Неужели снова пирамида?

Так как без специального образования и, вероятно, без ста граммов понять до конца, как выглядит жизнь биткоина, сложно, бытует мнение, что это очередная «пирамида», какие уже были на Руси. «Криптография биткоина уже взломана, и сейчас просто надувается пузырь для того, чтобы его проткнуть», – утверждает Житинский. «О крахе биткоина говорят практически с момента его появления. А между тем общая капитализация криптовалютного рынка превысила 90 млрд $», – при этом уточняет Юрий Брюквин.

«Это не пирамида, потому что объем роста биткоина ограничен. Причем не чьей-то волей, а математически. И он держится на том, что люди им пользуются», – считает Сергей Соловьев. «Это не совсем пирамида, где следующий покупает дороже предыдущего. С другой стороны, рывок от 1000$ в начале года до 2,5 тысячи сейчас, это результат популярности, – более осторожен в оценках Коган. – Но если финансовые регуляторы снизят своё негативное воздействие на рынки, упадёт востребованность биткоина. Или гайки закрутят настолько, что станет невозможна торговля биткоинами, а нарушение запретов приравняют к чему-нибудь нехорошему». По словам Когана, это может произойти, например, когда этот инструмент станет слишком популярен и его цена достигнет 3 – 5 тысяч долларов. «И 10 тысяч может быть, – уверен Коган. – А когда гайки закрутят, он в момент может стать -50%».

Если все пойдет «так, как надо»

Евангелисты отмечают, что пока их прогнозы по росту биткоина не сбываются. Они их попросту недооценили. «Я ориентировался на то, что к концу 2017 года биткоин будет стоить 2000 долларов. А он уже сейчас стоит 2600. К концу года он может стоить 4 – 5 тыс долларов за биткоин», – пересматривает прогнозы Сергей Соловьев. Ранее биржевые аналитики высказывали мнение, что к 2030 году биткоин будет стоить около полумиллиона долларов, а к 2050-му – целый миллион долларов. «80 долларов в месяц сейчас «нарастает» цена на один биткоин, – посчитал Соловьев. – И это не самая интересная криптовалюта по динамике роста цены. Больше всех вырос monero и ripple».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».