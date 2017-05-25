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25.05.2017 19:46
19 Комментариев

ОСАГО только для своих

Полис ОСАГО в Петербурге сегодня доступен только для петербуржцев. Владельцы авто из других регионов приобрести его не могут. Страховщики утверждают, что виноват Центробанк.
ОСАГО только для своих
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Результаты эксперимента: попытки приобрести полис ОСАГО для автомобиля, зарегистрированного в соседней области, окончились фиаско. Страховщики предложили подождать месяц с невнятным результатом или обращаться на сайт за электронной версией. С причиной нелюбви к посторонним авто в Петербурге разбиралась «Фонтанка».

По закону владелец автомобиля обязан застраховать свою гражданскую ответственность. И по закону это можно сделать в любой части России, вне зависимости от места жительства и от региона регистрации транспортного средства. А вот и нет.

«Фонтанка» проверила обращения читателей. Сыпались сообщения, что владельцам «иногородних» автомашин петербургские страховые компании в полисе отказывают. Альтернативе – электронному полису, который по действующим правилам якобы возможно оформить на сайте любой страховой, доверяют не все, да и нареканий к работе электронной системы немало.

Разговор мы начали с лидеров рынка. Все наши собеседники на вопрос о возможности приобрести у них полис ОСАГО с готовностью предлагали его предоставить. После информации о том, что авто зарегистрировано в Новгородской области, тон резко менялся.

«РЕСО-Гарантия», звонок в офис в Центральном районе:

– Нет, что ж вы сразу не сказали, обращайтесь на сайт, оформляйте полис в электронном виде.

– Я не хочу на сайт. Я плохо владею компьютером, я не доверяю электронным документам. Хочу бумажный полис.

– Нет, для машин из других регионов возможно оформление только электронного полиса.

– Но по закону вы обязаны…

– Мы и не отказываемся. Обращайтесь на сайт, оформляйте в электронном виде.  

«Альфа Страхование»:

– Вы можете приехать, мы вам выдадим бланк заявления. Вы его заполните, отдадите нам с необходимыми документами, и в срок от двух до тридцати дней направим вам ответ.

– У меня нет тридцати дней, полис нужен мне сегодня.

– В соответствии со статьёй 445 Гражданского кодекса срок рассмотрения до тридцати дней.  

«Ренессанс страхование»:

– Конечно, мы можем оформить вам полис. Эта услуга оказывается только в нашем офисе на Московском проспекте, 97А, по понедельникам и четвергам, с 10 до 12 часов, с предоставлением транспортного средства для осмотра. Припарковаться необходимо на специально обозначенных местах.  

«Росгосстрах»: после информации о  том, что авто зарегистрировано не в Петербурге, переключили на другого сотрудника и после трехминутного ожидания сбросили соединение. Дозвониться всё же удалось:

– Ну, приезжайте. Но срок оформления до 30 дней.

– Простите, но по правилам Российского страхового агентства – в течение одного дня.

– Ваш автомобиль из другого региона. В соответствии со статьёй 445 Гражданского кодекса…  

Попытка прояснить ситуацию в пресс-службах страховых компаний принесла не много пользы. В «РЕСО-Гарантии» к сообщению отнеслись внимательно, выслушали, проверили и ответили, что, скорее всего, такой отказ вызван нерадивостью конкретного работника, измученного сбоями в компьютерной системе. «О сложившейся практике у нас сведений нет, мы обязаны страховать всех».

В «Ренессансе» нам на любой вопрос зачитывали правила страхования, позволяющие страховой компании произвести осмотр автомобиля. На уточняющие вопросы о том, почему эта практика применяется исключительно для зарегистрированных в других регионах, пластинка переворачивалась, и корреспондент в очередной раз выслушивал абзац правил. После игнорирования пятого вопроса о дискриминации по региональному принципу разговаривать с человеком-роботом надоело.

Честностью и профессионализмом отличилась пресс-служба «Альфа Страхования», факт признавшая и объяснившая:

«Согласно и в соответствии с частью первой статьи 445 ГК России, страховая организация имеет право рассмотреть вопрос о заключении договора ОСАГО в течение 30 дней со дня получения от клиента заявления о заключении договора ОСАГО. К сожалению, страховые компании вынуждены в настоящее время иногда брать паузу, позволенную законодательством, когда за приобретением полиса ОСАГО обращаются иногородние пользователи ОСАГО. Это нужно, в том числе, для проверки потенциальных мошенников, которые могут обращаться за приобретением полиса не по месту жительства и прописки. К сожалению, с подобной практикой мы также сталкиваемся. Напоминаем, что с 1 января ОСАГО можно приобрести на сайте любой страховой компании».

Председатель комитета по автострахованию Союза страховщиков Петербурга Александр Баклушин признал, что проблема есть. Причина, по его мнению, – позиция Центробанка, отказывающегося повышать тарифы ОСАГО, которые с учётом регионального коэффициента во многих субъектах Федерации сегодня убыточны для страхового бизнеса:

«Центробанк устанавливает тарифы на ОСАГО неточно и, с точки зрения закона, страховщики обязаны заниматься убыточным бизнесом. Находясь в этой реальности, они, используя законные методы, стремятся создать препятствия, оберегая свои компании от убытков. Что касается рекомендаций водителям, то можно посоветовать электронный полис. Центральный банк заставил страховщиков повсеместно ввести электронное ОСАГО, включая те регионы, где с учетом коэффициентов этот вид страхования убыточен. Кое-где доля электронных полисов достигает половины всего объема пакета ОСАГО».  

Адвокат адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена Е.Е.» Наталия Аксенова полагает, что, настаивая на тридцатидневном сроке рассмотрения заявления о заключении договора ОСАГО, страховщики идут на нарушение:

«Действительно, упоминаемая 445 статья Гражданского кодекса устанавливает общую норму, в соответствии с которой сторона, обязанная заключить договор в силу закона, должна дать ответ в течение тридцати дней. Однако специальная норма закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» говорит о том, что профессиональное объединение страховщиков, каковым является Российское страховое агентство, устанавливает правила, обязательные для страховых компаний в сфере ОСАГО. В соответствии с правилами профессиональной деятельности, утвержденными в 2015 году, страховщик обязан заключить договор в день обращения».

Что касается требования предоставить автомобиль для осмотра, то, как замечает Наталия Аксенова, это требование законно. Но его исполнение не обязательно. Оно основано на пункте 1.7 положения Банка России о правилах ОСАГО, который выглядит так: «При заключении договора обязательного страхования страховщик вправе провести осмотр транспортного средства. Место осмотра транспортного средства устанавливается по соглашению сторон. При недостижении соглашения относительно места осмотра транспортного средства или в случае составления договора обязательного страхования в виде электронного документа осмотр транспортного средства страховщиком не проводится». Но об этом своим клиентам страховщики не говорят.

В качестве меры воздействия на страховую компанию адвокат Аксенова предлагает жалобу в РСА или Центробанк как регулятор – санкции за нарушения весьма серьезны, и сама возможность кляузы может сподвигнуть компанию на буквальное исполнение закона и заключение договора ОСАГО немедленно. В противном случае – обращение в суд.

Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов высказался резче:

"Страховые компании забыли, что это не их придворный бизнес, а фактически государственная услуга. ОСАГО является обязательным, и автомобилисты не по своей прихоти к ним приходят, а из-за требований закона. Если страховщики не готовы исполнять закон – наверное, им следует подумать о другом бизнесе».

«Фонтанка» спросила у РСА, известно ли объединению страховщиков о проблемах иногородних страхователей в Петербурге, и чем РСА может помочь. РСА вместо ответа процитировало закон и отправило всех в Центробанк:

«Согласно закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» договор ОСАГО является публичным. Правилами ОСАГО установлено, что страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с соответствующим заявлением и представившему все необходимые документы. В случае если страховщик неправомерно отказал в заключении договора ОСАГО, при наличии документального подтверждения данного факта гражданин вправе обратиться в Банк России».

  В разговоре на условиях конфиденциальности представители рынка ОСАГО заверили, что до повышения тарифов ничего не изменится: «Москва и Петербург – те немногие города, в которых ОСАГО прибыльно для нас, коэффициент 1,8. Продавать полисы для зарегистрированных на периферии автомобилей с коэффициентом меньше единицы – это убыток. А у нас – бизнес».  

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (19)
Гриб
26 мая 2017 г. 15:19
BrotherRabbit: Да ну нафиг, из за таких кренделей еще попадать на каско.Нет, уж, извините
BrotherRabbit
26 мая 2017 г. 15:10
Гриб:
на дай бог попасть в аварию с таким вот кренделем
спасти может только каско тогда крендель получит регресс и призадумается
Гриб
26 мая 2017 г. 12:16
lyolik: Вообще пипец, конечно, на дай бог попасть в аварию с таким вот кренделем
lyolik
26 мая 2017 г. 12:13
Гриб:
Готов конечно он же премиум
Премиум премиуму рознь. Въехать в БентлЯ — и нет у тебя премиумА.
atf
26 мая 2017 г. 12:06
tanecmaster: Здорово конечно, но не дай бог дойдет до выплат не пришлось бы автомобиль на осмотр в Улан-Уде везти. Или самому ехать:)
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