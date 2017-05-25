"Фонтанка" за 60 секунд – 25 мая

Опять взрыв – на этот раз в Ленобласти. ЧП произошло в факельном хозяйстве нефтеперерабатывающего завода в Киришах. Двое погибших, двое пострадавших.

Продолжаем следить за делом о взрыве в метро – сегодня стало известно, что возможных соучастников теракта вывезли из Петербурга. Это шесть человек, еще пятеро находятся в Москве.

Пострадавшие пострадавшим рознь. После теракта в метро к властям города за денежной компенсацией обратился 91 человек. Получат ее только 66 из них. И вот почему.

Анонимы нам тут не нужны, а плюрализм – прошлый век. Петербургские депутаты снова перенесли вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, зато быстро и правильно подготовили документы по другому народному голосованию. Его тема – отмена анонимности в Интернете.

Заодно та же инициативная группа готовит еще один референдум – об отзыве оппозиционных депутатов ЗакСа. Лишиться мандатов могут 6 человек, которые, к слову, выступают за то, чтобы плебисцит по судьбе Исаакия все-таки провели. Но это ведь не самый важный вопрос на повестке дня.

Ненасытная арена. Пока на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском меняют газон, мы узнали стоимость нового поля. 21 миллион рублей, а может быть, и выше. Траву для арены, кстати, выращивали 4 года.

Нелегкая водительская судьба – Невский и Лиговский проспекты перекроют 28 мая ради хоккеистов. Рассказываем, где будет не проехать.

Есть и хорошие новости. Конюшенное ведомство сегодня впервые открыли как музей. Там красиво, сами посмотрите.