Госдума одобрила к первому чтению законопроект об ответственности интернет-агрегаторов

Комитет Госдумы ФС РФ по экономической политике и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности интернет-агрегаторов, говорится в сообщении нижней палаты парламента 25 мая.

Документ был внесен правительством РФ. Он предлагает ввести в законодательство о правах потребителя понятие «агрегатор товаров, услуг», под которым понимаются онлайн-площадки, которые сами не продают товары, но вступают с покупателем «в возмездные отношения», то есть берут плату за товар, а потом переводят ее продавцу, оставляя себе комиссию. Под это определение попадают eBay, «Яндекс.Маркет», «Товары Mail.Ru», Price.ru и др.

Проект обязывает товарных агрегаторов доводить до потребителя всю необходимую информацию о товаре. Также такие площадки будут нести ответственность, если покупатель понесет ущерб из-за заведомо недостоверных сведений. В настоящее время деятельность таких компаний законодательно не урегулирована.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Ранее представители агрегаторов предложили скорректировать документ, так как он накладывает на них ответственность за недобросовестные действия партнёров-продавцов. Генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин заявил, что принятие закона приведет к росту цен на товары, продающиеся на таких площадках.