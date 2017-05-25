Черчесов: Не видел газон в Казани, в Петербурге - тем более

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 25 мая после первой тренировки сборной в Химках заявил, что пока знаком лишь с газоном сочинского стадиона "Фишт". Наставник добавил, что пока не видел поля на аренах в Москве, Казани и Санкт-Петербурге и не может сделать вывод, какое из полей Кубка конфедераций можно считать лучшим.

"Чтобы понять, какое лучше, нужно на нем сыграть. Мы играли только в Сочи. Там все великолепно. В Тушине видел газон только сверху, не выходил на него. В Казани не был. В Петербурге – тем более", – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Наставника команды совсем не смущает то, что газон на арене "Санкт-Петербург" в данный момент уже меняют.

"Давайте будем оптимистами. Раз профессионалы решили поменять газон, пусть они это сделают, и все будет нормально", – сказал Черчесов.

Реальная стоимость нового газона на арене «Санкт-Петербург» будет превышать 21 миллион рублей. Об этом «Фонтанке» 25 мая сообщил источник в комитете по строительству. По словам вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, новый газон на арене «Санкт-Петербург» появится 28 мая. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.