Как Harley прокатил байкеров

Петербургский дилер премиального мотобренда может уйти с рынка из-за финансовых проблем, говорят игроки рынка. Клиенты, которые не могут получить оплаченные мотоциклы, теряют терпение и пишут обращения в прокуратуру. Что помешало владельцам салона заработать на продаже мотоциклов по цене квартиры, узнала «Фонтанка».

В начале мая «Harley-Davidson Аврора», один из двух петербургских дилеров легендарного мотобренда, закрыла свой единственный салон на Ждановской набережной. Как сообщают пользователи байкерского портала motobratan.ru, покупателей встретили «закрытые двери и упакованные коробки, виднеющиеся в пустом зале через полупрозрачное стекло». Компания объяснила ситуацию «техническими причинами», но, «по инсайдерской информации, его открытие не стоит в планах», – пишет автор сообщения Дмитрий Лунин.

Ситуация не на шутку встревожила байкерское сообщество. По словам участников рынка, «Harley-Davidson Аврора» еще в начале года стала затягивать выдачу заказов. Покупатели, внесшие предоплату в последние два месяца, до сих пор не могут ни получить вожделенный Harley, ни вернуть деньги. «Нас кормят завтраками, но объяснять что-либо отказываются», – рассказал «Фонтанке» несостоявшийся мотовладелец Максим Андреев. Он и несколько коллег по несчастью уже обратились с жалобой в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Коммерческий директор «Harley-Davidson Аврора» Григорий Гринберг подтвердил факт задержки поставок, но заверил, что они не носят «критического характера». Причину возникновения сложностей и точное число ожидающих он не назвал, но сообщил, что это «менее 10 человек». «Со всеми поддерживаем связь, надеемся, причина будет решена в ближайшее время», – сказал он. Закрытие салона, по словам топ-менеджера, было связано с отключением света. «Он уже возобновил работу», – подчеркнул он.

Впрочем, мотоциклов в «Harley-Davidson Аврора» сейчас в наличии нет, рассказали в отделе продаж корреспонденту «Фонтанки», представившемуся покупателем. Сотрудник предложил сделать предзаказ, однако не исключил, что точка продаж может снова прекратить работу.

По словам одного из бывших сотрудников, компания накопила обязательства не только перед клиентами, но долги по арендной плате, с чем, по всей видимости, связана приостановка работы. О финансовых проблемах «Harley-Davidson Аврора» знают и другие участники рынка. «От наших клиентов мы слышали, что они не выдают вовремя заказы», – рассказали в отделе продаж «Harley-Davidson Арсенальная». Но причины ситуации предположить затруднились.

По данным СПАРК, управляющая компания «Harley-Davidson Аврора» ООО «Директика» была основана в 2011 году Вячеславом Челюкановым и Денисом Гурьевым. Позднее последний вышел из бизнеса, а в 2015 году две трети компании приобрели предприниматели Максим и Денис Белоусовы, которые также владеют мотосалоном в Казани. Актуальных финансовых показателей компании в базе СПАРК нет, в 2015 году выручка ООО «Директика» составила 130 млн рублей, но прибыль только 367 тысяч рублей.

По данным «Автостата», в 2016 году продажи мотоциклов уменьшились в целом по России на 40%. Петербургские продавцы также столкнулись с проблемами, в частности прекратили работу компании «Панавто» (Yamaha) и «Лаура» (Suzuki), а также несколько магазинов по продаже мотоэкипировки.

Впрочем, в премиальном сегменте, по словам участников рынка, сильного падения спроса не наблюдалось. «Хотя после девальвации цены на Harley увеличились на 40% и не снижались после укрепления рубля, покупать меньше не стали, все-таки наши клиенты – это состоятельная аудитория», – прокомментировали в «Harley-Davidson Арсенальная». Сейчас стоимость флагманской модели Sporster составляет около 1 млн рублей. Но на некоторые модели цена достигает 3 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью однокомнатной квартиры. По оценкам дилеров, «Harley-Davidson Аврора» и «Harley-Davidson Арсенальная» в совокупности продавали около 140 мотоциклов в год.

По информации одного из участников рынка, причиной остановки работы стал конфликт между владельцами: Вячеслав Челюканов хочет расстаться с партнерами и перезапустить бизнес уже самостоятельно. Салон открылся заново, чтобы закрыть обязательства перед клиентами, и закрыться снова, считает он.

Связаться с Вячеславом Челюкановым на момент публикации не удалось, официальное представительство Harley-Davidson отказалось от комментария. Однако косвенно версию подтверждает смена руководства дилера. По данным СПАРК, компанию возглавляет по-прежнему Максим Белоусов. Однако в самом салоне сообщают, что у руля стоит Сергей Таранин.

Вернуться на рынок после закрытия салона на Ждановской будет непросто. «Для такого города как Петербург двух дилеров много», – считают в «Harley-Davidson Арсенальная». Впрочем, в компании выразили уверенность, что даже если дилер уйдет с рынка, он не оставит покупателей обиженными: клиенты Harley-Davidson — это состоятельная и влиятельная аудитория. В частности, по информации «Фонтанки», мотоциклами Harley Davidson владеют единоросс Юрий Авдеев, вице-губернатор Игорь Албин и начальник управления развития комитета по предпринимательству Елена Капустина.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.р»