Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»

Четыре проекта благоустройства Александровского парка объединила любовь к пешеходам и подземным паркингам. Транспорту сказано решительное «нет».

В комитете по градостроительству и архитектуре подведут итоги конкурса на благоустройство Александровского парка. 25 мая четыре проекта, претендующие на победу, были выставлены в КГА для всеобщего обозрения. «Фонтанка» ознакомилась с тем, как видят городские архитекторы будущее этой территории.

Все проекты предполагают расширение пешеходных зон и сокращение возможностей движения автотранспорта. Так, проектировщики из ГАСУ предлагают перекрыть сквозной проезд через парк, сохранив возможность подъезда и парковки только для обслуживающего персонала и сотрудников «Мюзик-Холла», Планетария и кинотеатра «Великан». Всего планируется сделать четыре парковки. Две расположены за границами парка: это автоматизированная парковка на улице Блохина (в паркинг предполагается превратить жилой дом, с сохранением фасадов и внутренней перепланировкой) и полузаглубленный гараж на Сытном рынке. Кровля его будет эксплуатируемой: там архитекторы хотят проводить гастрономические фестивали.

Еще две автостоянки спроектированы внутри границ парка: это автостоянка у здания «Мюзик-Холла» с выездом с Саблинской улицы, а также подземный паркинг на месте сносимых АЗС «ПТК» и ресторана «Паруса». Кровлю подземного паркинга используют для устройства открытого амфитеатра с большими экранами для светомузыкальных шоу.

Александровский парк предполагается включить в систему пешеходного маршрута от крейсера «Аврора» до Крестовского острова. По пути следования в ключевых точках устроят площадки для открытых показов исторических кинореконструкций. На улице Яблочкова от метро «Спортивная» до Александровского парка расширят тротуары, чтобы расположить там кафе и места для отдыха. Сытнинскую улицу, связывающую Сытный рынок и парк, в ГАСУ хотят преобразовать в пешеходную с возможностью проезда спецтранспорта.

Также проектировщики предлагают пробить пешеходный проход вдоль Кронверкского протока и построить там «военный мост», который будет частью экспозиции Артиллерийского музея. Вдоль водного русла поставят пешеходные понтонные конструкции и помосты из террасной доски на временных металлических винтовых опорах.

В парке художественно подсветят фасады зданий и деревья, в дорожки вмонтируют светильники, поставят опоры освещения и даже устроят 3D-мэппинг для создания «сценарного прочтения среды с уникальными световыми образами». Проектировщики хотят подсветить даже воду Кронверкского протока – с помощью технологии «засветки водной поверхности».

Второй претендент – ООО «Урбис-СПб», которое возглавляет бывший главный архитектор Петербурга Олег Харченко – предлагает решить транспортную проблему, разместив подземные гаражи в зоне перед зданиями «Мюзик-Холла», Планетария и театра «Балтийский дом». Въезды в них будут устроены со стороны Введенской улицы (по существующему проезду) и с Кронверкской улицы по новому проезду шириной 5,5 м. Предлагается два варианта устройства подземного гаража: двухэтажная автостоянка манежного типа на 347 машино-мест или четыре одноэтажных паркинга на 100 машино-мест каждый с автоматизированной системой парковки, типа «ромашка».

Еще одним удобным местом, где будут парковать машины, по мнению специалистов «Урбис-СПб», является территория Сытного рынка. Там спроектировали двухуровневый подземный гараж на 298 машино-мест, с размещением над ним торгового комплекса. Другой, наземный, на 634 машино-места, запланировано построить на пересечении Кронверкской и Сытнинской улиц.

Вдоль Кронверкского протока, как и конкуренты в ГАСУ, архитекторы хотят обустроить пешеходный проход. Маршрут формируется вдоль откосов берега со стороны Университета правосудия и зоопарка, шириной 3,5 м – с устройством деревянных спусков к воде, видовых площадок и парковых диванов. У спусков к воде поставят временный понтонный мост для прохода на территорию Кронверка. А с южной стороны «Мюзик-Холла» и театра «Балтийский дом» пешеходы будут гулять по консольной металлической конструкции с деревянным покрытием. Здесь оборудуют видовые площадки.

На площади между «Мюзик-Холлом» и зоопарком проектировщики предлагают построить крытый каток и сцену для зрелищных мероприятий. Крытый амфитеатр овальной формы со сценой и экраном расположится со стороны северного фасада Университета правосудия. Посетителям откроется вид на историческую часть парка, Овальный парк и Кронверк.

От Петроградской набережной через Александровский парк к Князь-Владимирскому собору и далее к Крестовскому острову протянется пешеходный «зеленый коридор». Зону, ограниченную улицей Добролюбова, Провиантской улицей, улицей Яблочкова, переулком Талалихина и улицей Блохина, предлагается сделать «территорией повышенного комфорта» и максимально озеленить.

В самом Александровском парке будет проведено общее благоустройство, мощение дорожек. Конкурсанты обещают восстановить посадки липы вдоль Каменноостровского проспекта, устроить живую изгородь вдоль ограды парка по Кронверкскому проспекту, отремонтировать ограды Александровского парка и Ортопедического института, оборудовать детские площадки, велосипедные дорожки. Перед «Балтийским домом» будет бить фонтан, а перед «Мюзик-Холлом» поставить памятник Федору Шаляпину.

Замысел «ЛенНИИпроекта» предусматривает сохранение и ремонт пешеходной сети на территории парка – без изменения ее рисунка. Транзитному проезду через парк и парковке в нем, так же, как и у других претендентов, сказано решительное «нет». Аллеи в парке расширят, вдоль них проложат велосипедные дорожки с двухсторонним и односторонним движением; снесут больные деревья и посадят новые.

Проезд с Кронверкского протока до станции метро «Горьковская» с двухсторонним движением предполагается оставить лишь для сотрудников театров, Планетария и кинотеатра — но без возможности парковки. Также сохраняется проезд с Кронверкского проспекта в створе Введенской улицы – и тоже без парковки. Этот проезд заканчивается поворотной петлей на участке ресторана Parkking.

Ограниченная парковка возможна только на полукруглых площадках перед театром «Балтийский дом» и с западной стороны «Мюзик-Холла».

Откосы Кронверкского протока со стороны парка и Кронверка предлагается отремонтировать, восстановить «историческую ступенчатость уклона откосов», говорится в пояснительной записке «ЛенНИИпроекта». Вдоль берега протока, как и другие претенденты, архитекторы НИИ нарисовали пешеходный маршрут. На участке Университета правосудия планируют установить ограды, очистить его от поврежденных деревьев. Вдоль дворовых фасадов «Мюзик-Холла», «Балтийского дома» и Планетария гранитную набережную также раскроют для пешеходов.

Для посетителей Артиллерийского музея предложат укороченные маршруты от станций метро «Горьковская» и «Спортивная» и от входа в парк в створе Введенской улицы. Через проток переброшен механизированный мост, который может служить частью музейной экспозиции Кронверка.

Этот проект, как и другие, не обошелся без паркингов. Их запланировано четыре. Подземный гараж на 240 автомобилей предложено устроить под Сытнинской улицей и территорией Сытного рынка. На участке в границах Кронверкского протока, Саблинской, Сытнинской и Кронверкской улиц хотят построить еще два подземных паркинга на 240 и 244 авто. И наконец, самый большой паркинг предусмотрен в доме на Блохина, 6/3, с сохранением фасада: многоуровневая круглая конструкция на 1900 машинозмест будет построена во дворе, въезжать туда будут с Провиантской улицы.

Сытнинская улица становится пешеходной на всю свою ширину. После устройства паркинга территория Сытного рынка восстанавливается в ее прежних границах. На участке в границах Кронверкской и Сытнинской предполагается устроить спортивно-игровой сквер для скейтбордистов и катания на роликах, площадку для уличных тренажеров, две совмещенные площадки для игр в мяч и две детские площадки.

Кроме того, проектировщики раскрывают внутренние дворы «Ленфильма», чтобы создать единую пешеходную зону до Каменноостровского проспекта. Участок в границах улиц Блохина и Яблочкова до Талалихина предложено тоже сделать пешеходным. На Блохина и Яблочкова появятся новые скверы. Жилой дом по адресу Блохина, 12, как говорится в пояснительной записке, будет сохранен.

Как поясняют в «ЛенНИИпроекте», большая пешеходная зона в результате соединит Александровский парк с Успенским сквером, доминантой которого является Князь-Владимирский собор, и Добролюбовским сквером.

Четвертым претендентом на победу стал проект ООО «Инжтехнология». Пожалуй, его можно назвать самым радикальным. В пояснительной записке сказано, что «завершающим этапом» реконструкции территории Александровского парка могло бы стать «перемещение зданий «Мюзик-Холла», «Балтийского дома», Планетария, кинотеатра «Великан» и здания бывшего Ортопедического института». «Существующие здания могут быть перемещены из Александровского парка на иные площадки», – говорится в проекте. Например, на территорию Адмиралтейских верфей. Радует, впрочем, то, что архитекторы не идут дальше пожеланий и не конкретизируют эти планы. Зоопарк, по мнению архитекторов, тоже необходимо как можно скорее отсюда убрать.

Главной проблемой Александровского парка в его нынешнем состоянии проектировщики считают неравномерность пешеходных потоков и большое количество «визуального мусора». Как и другие конкурсанты, в ООО «Инжтехнология» хотят создать пешеходную зону вдоль набережных Кронверкского протока, построить временные пешеходные мосты, соединяющие Александровский парк, Артиллерийский и Заячий острова. Территорию Кронверка предлагают расчистить и превратить в городское парковое пространство с разнообразными возможностями использования.

Движение автотранспорта на территории парка также исключается, однако там предполагается создать подземную двухуровневую парковку на 390 машино-мест. Под Сытнинской площадью создается подземный паркинг на 44 машино-места, под территорией Сытного рынка — еще один, на 240 мест, под проектируемым бизнес-центром на углу Кронверкской и Сытнинской улиц — еще один. В реконструируемом здании на углу Блохина и Провиантской улиц запланирован наземный многоэтажный гараж.

Сытный рынок архитекторы предлагают превратить в «европейский». В проекте поясняется, что он должен стать таким, как в европейских городах. Это должно быть место, куда приходят не только за покупками, но и просто приятно провести время. Предлагается реорганизовать торговую площадь, устроив там кафе и создав «колоритную атмосферу блошиного рынка».

Под Кронверкской набережной между Троицким и Биржевым мостами запроектирован автомобильный тоннель. В результате набережная превратится в единое пешеходное рекреационное пространство, объединяющее Александровский парк, Артиллерийский остров и Петропавловскую крепость. По мнению конкурсантов, уместным будет и создание подземного перехода под Каменностровским проспектом – в продолжение Петровской набережной при съезде с Троицкого моста. Также, по их мнению, подземный переход необходим между Мытнинской набережной и Ватным островом при съезде с Биржевого моста.

Итоги конкурса петербуржцы узнают 26 мая.

Елена Зеликова,«Фонтанка.ру»