Трамп заговорил об угрозе НАТО со стороны России

Президент США Дональд Трамп 25 мая в Брюсселе заявил, что руководство НАТО должно будет уделять в будущем внимание терроризму, иммиграции и угрозам со стороны России.

«НАТО будущего должна уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО», — сказал он.

Трамп также назвал все перечисленное большими проблемами в сфере безопасности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Саммит НАТО проходит 25 мая в Брюсселе. Его назвали саммитом знакомств. Новый президент США, неоднократно критиковавший этот военный блок, впервые встретится с главами государств Североатлантического альянса.