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25.05.2017 18:57

Трамп заговорил об угрозе НАТО со стороны России

Президент США Дональд Трамп 25 мая в Брюсселе заявил, что руководство НАТО должно будет уделять в будущем внимание терроризму, иммиграции и угрозам со стороны России.

«НАТО будущего должна уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных и южных рубежах НАТО», — сказал он.

Трамп также назвал все перечисленное большими проблемами в сфере безопасности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Саммит НАТО проходит 25 мая в Брюсселе. Его назвали саммитом знакомств. Новый президент США, неоднократно критиковавший этот военный блок, впервые встретится с главами государств Североатлантического альянса.


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«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
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10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
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