Черчесов: Дзюба тренировался в зале

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды 25 мая в Москве рассказал, почему в занятии не принимали участие нападающий "Зенита" Артем Дзюба и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

"Они тренировались. Только в зале. С Дзюбой так и планировалось, а Акинфеева беспокоит пятка. Он последнее время только играл, но почти не тренировался. Возможно, на два-три дня он задержится в России – подлечится и прилетит к нам здоровым", – цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). В сборную вызваны 3 зенитовца: Игорь Смольников, Юрий Жирков и Артём Дзюба.

Напомним, соперниками России на Кубке конфедераций-2017 будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).