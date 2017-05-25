25 пострадавших при взрыве в питерской подземке не получат компенсации от города

Лишь 66 человек, обратившихся к властям Петербурга за денежной компенсацией как пострадавшие от теракта 3 апреля, её получат. 25 пострадавшим город в компенсации отказал. Свое решение Смольный основывает на городском законе и судебно-медицинской экспертизе (СМЭ), которую сделали специалисты.

Как 25 мая сообщает комитет по социальной политике Смольного, по состоянию на 23 мая в бюро СМЭ обратился 91 человек. 10 из них сильно пострадали, вред здоровью средней тяжести был причинен 25 петербуржцам, еще 31 человек получил легкие травмы. Повреждения, которые не привели к какому-либо вреду для здоровья, были зафиксированы у 12 человек, еще у 13 вовсе не нашли каких-либо ран.

В итоге выплаты получат 66 человек, получившие тяжкие, средние и легкие травмы, как то предполагают постановление правительства РФ, выделяющее средства пострадавшим при терактах, и Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Напомним, средства на компенсации выделены из федерального и городского бюджетов, кроме того, выплаты предусмотрены метрополитеном и Фондом социального страхования. Из резервного фонда правительства города для этих целей было выделено 40 миллионов рублей. От государства потерпевшие с тяжелой и средней степенью тяжести получат по 900 тысяч рублей, с легкой — по 450 тысяч. Максимальная выплата от метрополитена — 2 миллиона рублей. Тем, кто был официально трудоустроен, максимум полагается 94 тысячи единовременно и от 100 до 60% средней зарплаты ежемесячно от фонда соцстрахования.

При взрыве 3 апреля между станциями «Сенная» и «Технологический институт» метрополитена Петербурга погибли 16 человек — 15 жертв и один предполагаемый смертник, Акбаржон Джалилов. На сегодняшний день по делу об организации теракта проходит 11 человек, некоторым из них предъявлены обвинения.