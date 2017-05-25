Глава МЭР назвал своей задачей «изоляцию» экономики России от мировых цен на нефть

Министерство экономического развития считает своей задачей «изолировать» экономику от влияния цен на нефть и другое сырье, сказал 25 мая глава ведомства Максим Орешкин в рамках заседания генерального совета «Деловой России».

«С точки зрения макроэкономики важно выстроить такую систему, чтобы колебания показателей традиционных отраслей не мешали развитию тех отраслей, которые будут составлять целевое ядро российской экономики через 10-20-30 лет. Потому что понятно, что доля сырьевых отраслей будет снижаться, здесь никаких других вариантов просто нет. При всей важности этих отраслей сейчас для российской экономики, важно сделать так, чтобы для других отраслей ситуация была стабильной. С точки зрения макроэкономики мы поставили себе цель не допускать тех проблем, которые были у нас до 2008 года. Потом мы опять наступили на те же грабли в 2011-2013 годах, когда рубль серьезно укрепился, все показатели перекосились», — сказал он, приведя в качестве примера существенный рост тарифов, передает RNS.

«Поэтому задача — изолировать экономику от колебаний цен на нефть и от влияния сырьевых отраслей», — подвел итог Орешкин.