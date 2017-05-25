Молитвы в музее атеизма: Из истории Казанского собора

25.05.2017 18:15

Ровно 26 лет назад в Казанском соборе вновь после долгого перерыва зазвучали молитвы. О том, как РПЦ вернула себе храм, в котором во времена СССР находился Музей атеизма, напоминает архивариус интернет-канала [Фонтанка.Офис] Константин Ранкс.

25 мая. В этот день в 1991 году были возобновлены богослужения в левом приделе Казанского собора в тогда еще Ленинграде. Это было за три месяца до августовского путча, еще существовал СССР, и главой его, президентом был Михаил Горбачев.

В те дни возобновление богослужений в Музее атеизма после 70-летнего перерыва считалось прекрасным примером движения страны к демократии и соблюдению прав человека.

Страна зачитывалась книгами протоиерея Александра Меня, в историю и традиции православия погружались люди, которые не имели к религии никакого отношения, прожившие всю жизнь при советском атеизме, учении прямолинейном и незамысловатом, которое выражалось в утверждении «Бога нет!». Оно было очень созвучно коммунистической максиме «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Поскольку марксизм был объявлен в то время устаревшим и вредным, утверждение «Бога нет!» сменилось на «Бог есть!». Поэтому никого не удивило, что в Казанском соборе, который в 1932 году коммунисты превратили в Музей религии и атеизма, вновь начались богослужения, а музею предложили искать другое место.

Мало того, в то время поддержать церковь в ее стремлении было не просто символом своей оппозиционности советской власти — в то время стали достоянием общественности страшные цифры, описывающие репрессии коммунистов против священнослужителей, монахов и просто прихожан в 20-е и особенно 30-е годы ХХ века. Православная церковь была символом репрессий просто «за веру», так как большинство священнослужителей и мирян не предпринимали никаких враждебных действий против советской власти. И возвращение храмов церкви считалось восстановлением исторической справедливости и увековечиванием трагической памяти страны.

С 2000 года Казанский собор стал Кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Но наступали уже другие времена, и менялось отношение к РПЦ. Впрочем – и РПЦ тоже изменилась...

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