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25.05.2017 18:06

Внешэкономбанк: Реальные доходы россиян упали до минимума с 2009 года

Реальные доходы россиян упали до минимума с 2009 года и продолжают снижаться. Об этом сообщается в оперативной апрельской оценке аналитиков Внешэкономбанка, опубликованной 25 мая.

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», — заявил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

Он также подчеркнул, что устойчивость дальнейшего роста экономики «будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств», сообщает «Газета.Ru».


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23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
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15.05.2017 12:28
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03.05.2017 15:23
Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи
Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
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28.04.2017 15:53
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в первом квартале 2017 года составила 815 млн. рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 11 602 млн. рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 393 млн. рублей
«Санкт-Петербург»
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Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
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24.04.2017 13:46
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Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
20.04.2017 16:30
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Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург»
20.04.2017 15:08
Банк «Санкт-Петербург» стал инвестором компании VeeRoute
Банк «Санкт-Петербург» и консорциум бизнес-ангелов инвестировали более миллиона долларов в развивающуюся высокотехнологичную компанию VeeRoute - разработчика одноименной платформы управления транспортной логистикой в корпоративном сегменте.
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