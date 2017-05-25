Внешэкономбанк: Реальные доходы россиян упали до минимума с 2009 года

Реальные доходы россиян упали до минимума с 2009 года и продолжают снижаться. Об этом сообщается в оперативной апрельской оценке аналитиков Внешэкономбанка, опубликованной 25 мая.

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», — заявил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

Он также подчеркнул, что устойчивость дальнейшего роста экономики «будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств», сообщает «Газета.Ru».