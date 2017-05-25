Предложенная Путиным индексация зарплат коснется почти 6 млн россиян

Индексация зарплат, предложенная президентом России Владимиром Путиным, коснется 5,8 миллиона человек.

Об этом в четверг, 25 мая, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости и на пресс-службу Минтруда.

Из них 1,9 миллиона человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 миллиона — в региональных и муниципальных, сообщили в ведомстве.

Это служащие бюджетной сферы: административные работники (экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики), ИТР и вспомогательный персонал (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), а также специалисты по реабилитации, социальные психологи и другие, отмечается в сообщении.

Кроме того, к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости.

Как писала "Фонтанка", накануне, 24 мая Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников, которые не отмечены в майских указах 2012 года."У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет. В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы (ещё их называют «неуказными» категориями бюджетников) – безусловно, с учётом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов", – заявил президент. Президент попросил правительство оперативно представить варианты решения этой задачи, "не затягивая с решением".