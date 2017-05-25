ОПЕК продлила соглашение по сокращению добычи нефти

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил, что ОПЕК приняла решение о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти на 9 месяцев.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

Аль-Марзук также подчеркнул, что сохраняются особые условия для Ирана, Ливии и Нигерии.

Действующее соглашение о сокращении добычи достигнуто в декабре 2016 года. Помимо стран ОПЕК к нему присоединились 11 государств. Накануне мониторинговый комитет рекомендовал продлить соглашение на девять месяцев — с 1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года — с объемом сокращения в 1,8 млн баррелей в сутки.