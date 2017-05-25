Конюшенное ведомство превратилось в музей и открылось для посетителей

Конюшенное ведомство в Петербурге 25 мая впервые работает как музейное пространство. Для посетителей открыты выставка «Большие картины» и сам Манеж бывших конюшен – пока единственное безопасное помещение.

Как сообщили в Городском музее истории города, которому в октябре прошлого года передали историческое здание, коллекция большеформатной живописи советской эпохи представлена из собственного собрания. Организаторы подготовили 19 малоизвестных живописных полотен, которые обычно хранятся в фондах и не выставляются из-за огромного размера.

Особенно в музее отмечают три картины учеников лидера русского авангарда Павла Филонова и полотно Владимира Серова «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед, к победе!», которое спасли от уничтожения после разоблачения культа личности Сталина.

Выставка «Большие картины» будет открыта ежедневно с 11:00 до 19:00 до 31 августа.

Также для гостей открыли часть исторического архитектурного комплекса, который находится в аварийном состоянии. В музее отметили, что Манеж, располагающийся в восточной части здания, которая выходит фасадом на канал Грибоедова, – это одно из немногих сохранившихся мест, доступных для посещения.

Конюшенное ведомство перешло городскому Музею истории в октябре прошлого года, в планах – противоаварийные и первоочередные работы, а также проектирование. Затраты оцениваются в миллиард рублей. По плану в бывших исторических конюшнях откроют галереи, концертную площадку, кафе и обустроят во дворе открытый амфитеатр. До этого под давлением градозащитников Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос Груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель.