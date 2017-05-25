«Группа ЛСР» увеличила количество банков-партнеров в Санкт-Петербурге

Список партнеров, сотрудничающих с компанией по программам кредитования покупателей квартир, увеличился до 20 банков.

Накануне к пулу банков-партнеров «Группы ЛСР» добавился АО «Сургутнефтегазбанк».

Не секрет, что именно ипотека дает возможность большинству клиентов решить жилищный вопрос и приобрести квартиру по максимально выгодным ценам. На сегодня «Группа ЛСР» является одним из лидеров Санкт-Петербурга по количеству банков-партнеров. Кредиты на покупку квартиры в жилых комплексах компании можно взять в ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), АО «Райффазенбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Россельхозбанк», «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» и многих других.

Сегодня большинство банков предлагают привлекательные собственные ипотечные программы, регулярные предложения разрабатываются и совместно с «Группой ЛСР». Так, вместе с АО «Райффайзенбанк» компания разработала программу «Лёгкий старт». По условиям соглашения с партнерами в первый год кредитования ставка для клиентов составляет 9,5% годовых. Предложение актуально только до конца июня 2017 года. ПАО Сбербанк и ВТБ24 (ПАО) предлагают покупателям квартир в жилых комплексах «Группы ЛСР» ипотечную ставку от 10,4% при первоначальном взносе от 15%, а «Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО «Россельхозбанк» от 10,25% при взносе от 20%.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»