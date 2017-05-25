Медведев: Может, действительно лучше вместо нашей футбольной сборной роботов поставить

Премьер-министр Дмитрий Медведев 25 мая в Казани пошутил про роботов и футболистов национальной сборной России.

В казанском IT-лицее главе российского правительства показали роботов, которые способны танцевать, выращивать растения, контролировать учеников и играть в футбол. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на «Интерфакс».

Продемонстрированные главе правительства машины самостоятельно гоняли мяч и забивали голы, отмечает агентство. «Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — пошутил премьер, предположив, что в этом случае будут результаты.

Как раз сегодня,25 мая, как писала"Фонтанка", национальная сборная России в Москве начинает подготовку к Кубку конфедераций FIFA 2017. В составе сборной три игрока "Зенита". Кубок пройдет в Австрии с 26 мая по 3 июня. На него вызваны 28 игроков, в том числе 3 зенитовца – Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артём Дзюба. Окончательная заявка сборной РФ на Кубок конфедераций FIFA должна быть оформлена не позднее 7 июня. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах РФ — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.