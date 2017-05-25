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Бизнес
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25.05.2017 17:10
22 Комментариев

Плохо постелили Бастрыкину

Сговор петербургских коммерсантов оставил председателя СКР без французского паркета. Дело о масштабных хищениях показало легкость карьерного взлета в ведомстве.
Плохо постелили Бастрыкину
©PressFoto/Zoonar/taviphoto

Сегодня, 25 мая, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при ремонте зданий Следственного комитета. Пиком аферы считается положенная в кабинете Александра Бастрыкина китайская имитация французского паркета. Организатором схемы сочтен бывший бизнесмен из Петербурга Алексей Скачков, сделавший головокружительную госкарьеру при покровительстве некогда всемогущего Михаила Максименко.

Выходец из Всеволожска Алексей Скачков был средней руки бизнесменом. Руководил фирмой «Строительные технологии комфорта». В июне 2014 года его жизнь резко изменилась. Он поступил на службу государства в качестве начальника отдела ремонта Следственного комитета. Карьера была стремительна. За год Скачков дорос до капитана юстиции и руководителя управления капстроительства Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СКР. Взлету бывшего специалиста по системам вентиляции и кондиционирования в ведомстве не удивлялись. Мало кто не знал, что Скачков – креатура тогдашнего главы управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности, выходца из Петербурга Михаила Максименко.

На период активного роста Скачкова пришлась внушительная ремонтная программа Следственного комитета. Он объявил серию аукционов на капитальное обновление административных зданий. Схема заключения госконтрактов была, по версии следствия, следующей: Скачков сговаривался с недавними партнерами по бизнесу, они заявлялись на аукционы, минимально снижали цены. Побеждала заранее оговоренная компания. Сторонних претендентов от участия под разными предлогами помогал отваживать начальник контрактной службы СКР Александр Шкутов.

Например, контракт стоимостью 60 млн рублей на ремонт здания, в котором располагался кабинет Александра Бастрыкина, получила петербургская компания «Стройгарант». Она оформлена на жительницу Волхова Марину Савину, но фактическим хозяином считался ее супруг Анатолий Савин. Конкурентами «Стройгаранта», судя по сайту госзакупок, были столичная «Торговая компания Мегаполис» (вид деятельности – торговля непродовольственными товарами) и петербургское «СМУ-79» (специализируется на монтаже быстровозводимых металлоконструкций).

После победы «Стройгаранта» была исполнена вторая часть задумки. По указанию Скачкова его подчиненные подготовили технический акт об изменении вида и объема работ. На выходе СКР получил совсем не то, чего ожидал.

«Савин организовал выполнение работ с низким качеством неквалифицированными рабочими и закупку более дешевых и менее долговечных строительных и отделочных материалов», – указано в деле. Экономия не пощадила и кабинет, в котором предполагались французский паркет с деревянными плинтусами, душевая кабина с гидромассажем и двумя видами душа, подвесные потолки с подсветкой и прочее. Технический акт позволил заменить дорогое на китайскую имитацию. По легенде, уголовное дело о хищениях инициировал сам Александр Бастрыкин, заподозривший неладное со сроками исполнения контрактов и лично выехавший с инспекцией, но поверье гласит, что сроки ни при чем. Просто выглядел ремонт совсем уж непрезентабельно. По официальной версии обвинения, при исполнении госконтракта похищена ровно половина – 30 млн рублей. По неофициальной, Скачков добился увеличения суммы финансирования до 68, они были перечислены «Стройгаранту», а в ремонт вложены только 15 млн.

Делом занялась целая группа следователей во главе с генералом Сергеем Голкиным, сейчас он исполняет обязанности замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР. В марте 2016 года начались задержания. Савин подтвердил выплату откатов Скачкову и рассказал, что деньги передавались наличными во Всеволожске. По словам адвоката Игоря Решетникова, бизнесмен свое участие объяснил безвыходным положением и вымогательством у него взятки.

Савин остался на свободе. Скачков и Шкутов арестованы.

Попутно группа Голкина нашла следы мошенничества еще по четырем зданиям СКР. Петербургский бизнесмен Сергей Касаткин должен был поставить дорогостоящие системы кондиционирования за 65 млн рублей, но, по аналогичной схеме с кабинетом, была сэкономлена и, как считает следствие, похищена почти половина суммы. Касаткин вину в поставке некачественных кондиционеров (они потекли после ввода в эксплуатацию) признал. Его дело выделили в отдельное производство и 19 мая передали материалы в Мещанский суд Москвы. Они будут рассмотрены в особом порядке.

Фигурантов основного дела прокуратура 25 мая уведомила об утверждении обвинительного заключения. Следственный комитет направит и его тоже в Мещанский суд. Есть вероятность, что подсудность будет изменена на Всеволожский суд – по фактическому месту передачи похищенных денег.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (22)
gaz21
26 мая 2017 г. 12:44
фонтанка уже надоела использовать слово "тогдашний". Редактор вообще читает/проверяет тексты?
shurka
26 мая 2017 г. 09:57
Udel: а фейхуа использовали или забыли?
vngv
26 мая 2017 г. 07:34
Было смешно и не верилось: "Следующее расследование Фонда Борьбы с Коррупцией будет о том, как были разворованы деньги, выделенные на дискредитацию Навального."
Xodok
26 мая 2017 г. 02:46
Надо ж.. за какую мелочь сажать стали?
Udel
26 мая 2017 г. 01:06
Лена Головач: W: мастера-паркетоукладчики использовали в работе свыше 50 пород древесины, среди которых значились: берёза, лиственница, орех, клен, вяз, бук, граб, дуб, ясень, яблоня, груша, ольха, можжевельник, карагач, кизил, якаранд, чефраз, жикитиб (шелковица), цебра, эбеновое дерево, палисандр, амарант, сандаловое дерево, лимонное дерево, табачное дерево, сатиновое дерево, оливковое дерево, мербау (железное дерево), фернебуковое дерево, пальмгоут, тис,чинара, кипарис, красный магон, туя, самшит, пальма, литьтерн, тик, разные виды бразильского сахардана. Где французский П, где китайский П, где плинтус из древесины...
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