Уголовную ответственность за хищение денег с банковских счетов хотят ужесточить

Правительство России одобрило законопроект с изменениями в три статьи Уголовного кодекса. Все они касаются хищения средств клиентов банков.

Как сообщает правительство РФ 25 мая, законопроектом предлагается дополнить третью часть 158 статьи УК РФ («Кража») и 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»), установив «ответственность за хищение чужого имущества с банковского счёта, а равно электронных денежных средств».

В части первой статьи 159.3 («Мошенничество с использованием платежных карт»), предлагается предусмотреть ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Уточнение статей расширяет их функционал, если кража свершена с использованием поддельного или чужого электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчётной или иной платёжной карты, или обмана сотрудника финансового, кредитного или торгового учреждения.

Также документ предлагает внести изменения в часть первую статьи 183 УК, устанавливающую ответственность за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путём обмана.

Сейчас максимальное наказание по части 3 статьи 158 — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом и ограничением свободы до полутора лет, по части 2 статьи 159.6 — пять лет лишения свободы, с ограничением до одного года.