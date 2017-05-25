С космодрома Плесецк запущен российский военный спутник
С космодрома Плесецк в Архангельской области 25 мая запущен российский военный спутник, сообщает Минобороны России.
"Сегодня в 9:34 (мск) с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) проведен пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту. После выведения ему присвоен порядковый номер «Космос-2518».
Специалисты Центра контроля космического пространства внесли информацию о космическом аппарате и разгонном блоке «Фрегат» в Главный каталог космических объектов и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС.
Справка:
Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в текущем году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с северного космодрома был успешно проведен 29 мая 2016 г. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме «Плесецк» 8 ноября 2004 г. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 29 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.
РН «Союз-2» пришла на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатация которых осуществлялась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 г. За этот период с Плесецка было проведено 435 пуска РН «Союз-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.