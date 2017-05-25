С космодрома Плесецк запущен российский военный спутник

С космодрома Плесецк в Архангельской области 25 мая запущен российский военный спутник, сообщает Минобороны России.

"Сегодня в 9:34 (мск) с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) проведен пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту. После выведения ему присвоен порядковый номер «Космос-2518».

Специалисты Центра контроля космического пространства внесли информацию о космическом аппарате и разгонном блоке «Фрегат» в Главный каталог космических объектов и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС.