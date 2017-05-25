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25.05.2017 16:45
13 Комментариев

Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно

Восемь тысяч человек, вся "Сибур-арена", аплодировали Марату Балаеву - бывшему заключенному, а ныне чемпиону лиги АСВ 61. Марат титул защитил, взял призовые и всю ночь провел в поездках по больницам. Об этом и многом другом он рассказал в интервью «Фонтанке».
Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В минувшие выходные на «Сибур Арене» прошел турнир по смешанным единоборствам ACB 61. Главным боем вечера стал поединок 41-летнего действующего чемпиона из Петербурга Марата Балаева и 23-летнего претендента на титул из Чечни Адлана Батаева — племянника основателя лиги ACB Майрбека Хасиева. Про Балаева «Фонтанка» уже писала. В молодости он совершил ошибку и сел на 10 лет в тюрьму. Потом вышел, переехал в Петербург и занялся смешанными боями. В декабре 2016-го сенсационно завоевал чемпионский титул лиги ACB, став главным открытием сезона. Многие посчитали, что это случайность, и большинство ставило против Балаева в бою с более молодым и, как казалось, перспективным Адланом Батаевым.

Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно

Однако Марату удалось победить решением судей, заставив восемь тысяч зрителей «Сибур Арены» несколько минут подряд скандировать свое имя. Цена победы была высока. Из-за своего состояния Балаев в тот вечер так и не смог появиться на пресс-конференции. «Фонтанка» была первой, с кем он согласился поговорить спустя четыре дня после боя. Застали мы его в больнице.

– Судя по вашему лицу, бой дался вам очень тяжело. Как вы себя чувствуете?

– Да у меня нос поврежден. Это Батаев мне еще в первом раунде нос повредил: снизу в партере локтем ударил и попал прямо в переносицу, кость в кость. Это оттудова все эти отеки. Может, сломан нос. Пока не знаю. А остальные удары я вообще не почувствовал. Ну, была еще пара хороших ударов, но я их перетерпел.

– Вы только что вышли от врача. Какой диагноз?

– Да нет пока диагноза. Сделали КТ, проверил мозги на сотрясение, то-сё. Вроде всё нормально. А нос будут смотреть, когда отек сойдет.

– Дышите как? 

– Нормально.

– В прошлом бою был очевидный самый опасный момент для вас, когда в последнем раунде соперник поймал вас на болевой прием. В этот раз какой момент был для вас самым тяжелым?

– Удар в печень во втором раунде. Я не показал, что его пропустил, но я пропустил. Просто перетерпел его. Тогда у меня и темп сбился, и вообще все сбилось. Из-за этого во втором раунде я немножко сдал.

– Поведение соперника, который почти весь бой бегал от вас, стало для вас сюрпризом?

– Там как было. Первый раунд он вышел, и я его сразу перевел в партер. Перед вторым раундом с ним отлично поработали тренеры. Они поменяли немного тактику. Батаев сел немного ниже, чтобы я не проходил. От этого у него стали плотнее удары. Я их сразу почувствовал. Но я все равно стал пробиваться в ноги. Ему все равно пришлось двигаться, пятиться. Уже таких плотных ударов не было. Плотно встать я ему не давал. А прыгая, человек не ударит плотно и мощно.

– В начале у вас было подряд несколько неудачных проходов в ноги. Вас это не сбило с темпа?

– Я понимал, что со стороны это выглядит некрасиво. Я потом смотрел видео боя, и в комментариях кто-то написал, что Батаев благородно поступил, давая мне подняться. Мне было абсолютно по барабану. Мне это вообще никак не мешало. Я промахнулся, встал и опять пошел. Это пусть тот переживает, кто бегает. А мне переживать было не с чего. Я был готов так все пять раундов прыгать. А он пусть бегает. Ему же и минус от этого.

– Под конец боя вы провели несколько неплохих ударов ногами. Это была игра на публику?

– Да нет. Я думаю об этом, но тут дело в другом. Я смотрю, что он бегает постоянно. Мне это уже просто надоело. Я уже чуть ли не бегом за ним носился. Я один раз ударил ногой, и тут мне мысль пришла: а что я ногами не бил весь бой? По тактике нужно было бить его ногами весь бой. Батаев хорош в боксе. А ногами его можно бить. А если он ногу мою поймает, так мне лучше, я же вольник.

- Сам Батаев был не согласен с решением судей и ушел с ринга сразу же, как вас объявили победителем, без традиционного для таких моментов рукопожатия. Вы его потом догнали в раздевалке. Зачем?

– Я со всеми своими соперниками остался в хороших отношениях. Большинство из них могу назвать друзьями. Нужно всегда оставаться мужчинами. И то же касается боя с Батаевым. Он начал что-то там говорить про то, что это он выиграл. Я ему просто сказал, что мы с ним делаем одно дело. Он мне что-то про судей стал говорить. Я ему говорю: «Это решали судьи, а мы пахали и проливали пот одинаково. Я понимаю, что ты чувствуешь». Я на самом деле это чувствую, потому что я мог оказаться на его месте. Непобедимых не бывает. Сегодня он, завтра я. Мне хотелось человека успокоить, войти в его положение. И вот я ему это все говорю. А он мне: «Ты считаешь, что ты победил?». Я: «Конечно я победил». И он там повернулся и ушел недовольный. 

– Слышали, наверное, уже, что он апелляцию подал на пересмотр боя.

– Это его дело. Пусть делает, что хочет. Я ничего не буду делать. 

– Переживаете по этому поводу?

– Да пусть пересматривают, что хотят. Я сел потом, посмотрел и увидел, что я бой действительно выиграл. И люди видят, что я бой выиграл. Мне вся Россия круглые сутки пишет, поздравляет. Процентов десять только говорят, что победил Батаев. Но это его болельщики. 

– После боя вы долго не могли оклематься, лежали, наверное, больше получаса в раздевалке со льдом на лице. Сложилось впечатление, что это был самый тяжелый бой для вас.

– Да, так оно и есть. Причем не только физически, но и морально. Мне приходилось всю подготовку разговаривать с журналистами, давать им интервью. Я и еще Буторин (другой петербургский боец, победивший на турнире ACB 61. – Прим. ред.) тянули на себе почти всю рекламу турнира. Задергали меня всего. Но я привык все доделывать до конца. У Батаева этого всего не было. Он готовился в спокойной обстановке. 

– У вас опять была очень серьезная весогонка. Сколько вам пришлось согнать в этот раз?

– После прошлого чемпионского боя у меня подскочил вес. Слишком сильно позволил себе расслабиться. Короче, килограмм 17 мне пришлось согнать в этот раз. В этот раз буду стараться не разжираться до такой степени. 

– Рассказывали, что за день до боя вам стало очень плохо. Не засомневались в тот момент, что сможете выйти на бой?

– Это было после официального взвешивания, перед которым я сутки ничего не ел и не пил. Плюс месяц до этого на диете. А после взвешивания начал кушать и объелся. Еще много воды выпил — литров 12, наверное. И мне стало хреново, затошнило. Вот и все. До боя оставались еще сутки. Я по-любому бы успел восстановиться.

– К моменту боя сколько успели набрать?

– 10 килограмм.

– В ночь после боя удалось отдохнуть?

– Да я же по врачам всю ночь ездил.

– Сразу с арены отправились к врачу?

– Да, пацаны меня посадили в машину. Поехали в одну больницу — там что-то не нашли. Поехали в другую. Потом в третью — нос смотреть: кровь текла, не останавливалась. По ходу, перелом носа и отек. То ли надрез делать, чтобы отек прошел, то ли еще что-то. И все это из-за одного того удара локтем снизу. 

– В скольких больницах побывали за ту ночь?

– В четырех, кажется. Вернулся уже под утро и сразу спать лег. 

– Лечение дорого обходится?

– Да нет, пока не дорого. Пока ничего не потратил. Ездили в обычные государственные больницы. В одной меня хотели госпитализировать. Я: «Да на фиг мне это нужно». И поехал домой.

– Один человек, который знаком с миром профессионального спорта по футболу и хоккею, узнав, что вы получили за этот бой 40 тысяч долларов, воскликнул: "А почему так мало?". Вот объясните этому человеку, мало ли это?

– В ACB нормально платят по российским меркам. Ну, платят столько, сколько платят. Мне хватает, я доволен. Есть индивидуальные личности, которым платят больше. Мы до них еще не доросли. Но уже подтянулись. Ха-ха-ха.

– Как проходили переговоры в этот раз по контракту на бой? Быстро договорились?

– Это вопрос к моему менеджеру. Я в эти дела не лезу особо.

– Ну он же вам звонит, обсуждает цифры, устраивают ли они вас.

– Ну да, говорит: вот столько-то, доволен? Я: доволен. Договаривается обо всем остальном он сам.

– Сколько уходит денег на подготовку к таким боям?

– Нормально тратим. На витамины, капельницы, диеты. Так вам точно не скажу, сколько, но дорого. Наверное, половина из призовых на это все точно тратится. На сборы я не езжу. Меня в Питере все устраивает.

– В прошлый раз Майрбек Хасиев вам выплатил миллион рублей в виде дополнительного бонуса на машину. Купили? 

– Купил небольшую машину — Hyundai Solaris. Это чисто ездить по тренировкам в городе. Она меня устраивает. Мне понты ни к чему. Остальное вложил в ипотеку. Нужно квартирный вопрос решать.

– Дальнейшие планы?

– Нужно сначала здоровье поправить. Отдохнуть, отвлечься. Я сейчас вообще не хочу ни о чем думать. А потом уже видно будет. Еще нужно съездить в Осетию. Там у меня брат больной, его здоровьем нужно заниматься. А потом уже видно будет. Напишите еще, пожалуйста, что от нашего клуба за пояс чемпиона Fight Nights скоро будет драться Никита Чистяков. Вот вы спрашивали про сборы. Я почему не езжу? Потому что меня все в «Борцовском клубе» (клуб, где занимается Марат. — Прим. ред.) устраивает. Руслан Темираев — двукратный чемпион России по вольной борьбе. Тренер Сергей Никитин у нас хороший. Али Хасаев помогает по ударке. И мы в скором времени «Борцовский клуб» поднимем очень высоко.

– Продолжите выступать в той же весовой категории и так же сгонять вес?

– Пока да. 

– Не боитесь за свою жизнь?

– Если бы я боялся за жизнь, я бы не занялся этим видом спорта. Кому-то надо рисковать своим здоровьем, чтобы родственники и близкие жили достойно.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (13)
valerko
26 мая 2017 г. 14:11
naxnax1: Спрашиваю Ваше место в данной иерархии.
naxnax1
26 мая 2017 г. 14:04
Спрашиваете совет?
valerko
26 мая 2017 г. 13:40
naxnax1: Свою нишу Вы уже нашли в этой экономике?
valerko
26 мая 2017 г. 13:39
chernousova: Видели его в жизни? Имеете опыт общения с профессиональными спортсменами боевых видов спорта?
valerko
26 мая 2017 г. 13:37
DIMER: Достойный он тем, что встал на путь исправления. Являясь спортсменом в прошлом, выбрал себе путь смешанных единоборств, которые сейчас на гребне популярности. Ни на кого не пеняет и не ноет, а зарабатывает свои деньги в прямом смысле потом и кровью. Теперь думает о близких, поняв, что десять лет жизни спустил в унитаз. Чем не достойный человек?
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