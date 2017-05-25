"Петербургская сбытовая компания" банкротит «Инжтрансстрой-СПб» через суд

АО «Петербургская сбытовая компания» вступает в дело о банкротстве бывшего подрядчика по строительству стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб». Строители задолжали сбытовикам почти 13 млн рублей.

По информации «Фонтанки», заявление о вступлении в дело ПСК подала 25 мая. Общая сумма заявленных требований составляет 12,7 млн рублей, задолженность была накоплена с мая по июль 2016 года. Были вынесены соответствующие решения суда, однако «Инжтрансстрой-СПб» не погасил долги. Сообщается, что изначально дело о банкротстве инициировало ООО «Рубеж», суд принял заявление в начале октября 2016 года. Позднее в дело вступили «Мостоотряд № 19», ООО «Кронарк», «ЦЭИ-Энерго», ГСК, «Водоканалстрой». В самой компании «Инжтрансстрой-СПб» иск не комментируют.

Напомним, Смольный продолжает судиться со структурами компании "Трансстроя". В частности, к компании «Инжтрансстрой-СПб» подано 4 иска на общую сумму порядка 3,6 млрд рублей. В рассмотрении двух из них на 580 млн рублей на этой неделе отказала кассационная инстанция. В свою очередь «Инжтрансстрой» требует с комитета по строительству 750 млн рублей за выполненные, но, по мнению компании, не оплаченные работы».