Полтавченко пожелал новым почетным гражданам успехов в труде на благо Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил патриарха Кирилла и сенатора Валентину Матвиенко с присвоением звания почетный гражданин Петербурга. Главу православной церкви он поблагодарил за возрождение святынь, а спикера Совфеда за старания в укреплении столичного статуса города.

Как сообщает пресс-служба Смольного 25 мая, Полтавченко отметил, что решение Законодательного собрания стало знаком признания их огромных заслуг перед Петербургом.

«Вы внесли большой вклад в возрождение православных святынь Санкт-Петербурга, укрепление его статуса синодальной столицы России, сохранение мира и согласия в обществе», – подчеркнул Полтавченко в обращении к патриарху.

Своей предшественнице, ныне главе верхней палаты российского парламента, губернатор «припомнил» старания по укреплению столичного и международного статуса Петербурга, инвестиционного, научно-промышленного и туристического потенциала города на Неве.

Георгий Полтавченко пожелал патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко успехов в труде на благо Петербурга и России.

О том, как проходили выборы почётных граждан, читайте в материале «Почётные от бога».