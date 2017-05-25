Горизбирком направит в ЗакС документы о референдуме об отзыве мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа

Городская избирательная комиссия 25 мая признала корректными документы об инициативе референдума о лишении мандатов оппозиционных депутатов петербургского ЗакСа. Об этом 25 мая сообщает корреспондент "Фонтанки".

Как сказано в решении комиссии, документация инициаторов референдума соответствует необходимой по закону, в связи с чем Горизбирком рекомендует передать бумаги в Законодательное собрание для утверждения вопроса референдума на этом уровне.

Отметим, что инициативная группа из 20 человек предложила вынести на народное голосование вопрос:

"Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?".

Как стало известно на заседании Горизбиркома, инициативная группа передала в комиссию документы 23 мая, их проверили за полтора дня.

На заседании ГИК также озвучили фамилии инициаторов референдума, ими стали медийно неизвестные граждане, информацию об одном из них "Фонтанка" обнаружила в муниципальной газете МО "Гагаринское" Московского района.

Стоит добавить, что ранее оппозиционные депутаты, которых предлагают лишить мандата, стали инициаторами референдума о статусе Исаакиевского собора. Документ был утверждён в Горизбиркоме, но до сих пор не рассмотрен на заседании ЗакСа.