Горизбирком утвердил документы на референдум об отмене анонимности в Интернете

Санкт-Петербургская избирательная комиссия признала корректными документы об инициации референдума об отмене анонимности в сети Интернет. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", за данное решение 25 мая проголосовали 9 членов комиссии.

Формулировка вопроса референдума звучит следующим образом:

"Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга?".

Документы об инициации референдума были поданы 20 гражданами 23 мая, за полтора дня избирательная комиссия убедилась в их корректности.

По закону после утверждения документов в Горизбиркоме они должны быть переданы в Законодательное собрание Петербурга, которое и решит, стоит ли проводить референдум.

Ранее данные лица также подали документы о проведении референдума об отзыве оппозиционных депутатов ЗакСа.