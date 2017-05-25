Учебных террористов на Крестовском ловили семь часов
Национальный антитеррористический комитет (НАК) закончил мероприятия в районе спортивной арены на Крестовском острове в Петербурге к вечеру 25 мая. Ограничения движения, которые создала тренировка, сняты.
Как сообщает оперативный штаб НАК, в рамках учебных мероприятий отрабатывались совместные действия ФСБ, полиции и Росгвардии по предотвращению и пресечению террористических проявлений.
Тренировка проводилась с 9.45 по 16.25 на Футбольной аллее, 8, где располагается «Сибур Арена».