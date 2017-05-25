Почему криптовалюты резко растут в цене

25.05.2017 16:22

В начале года биткоин стоил 1000 $, неделю назад 2000$, а сегодня уже 2600 $.

В чём причина таких скоростей, насколько легальны и удобны криптовалюты в РФ и можно ли на них зарабатывать, как на классических финансовых инструментах в эфире [Фонтанка.Офис] рассказал основатель блокчейн государства «Арктида» Сергей Соловьёв. Он же продемонстрировал первый биткоин банкомат, который легко умещается на столе, и дал прогноз, когда эта валюта будет стоить 5000$. А президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган рассказал о легальности таких финансовых инструментов в РФ и рисках, связанных с ними.