6 петербургских компаний - в десятке самых крупных застройщиков России

Шесть строительных компаний из Санкт-Петербурга вошли в топ-10 Всероссийского рейтинга лидеров по объемам текущего строительства, сообщает комитет Смольного по строительству.

Первое место занимает московская компания «ООО «Пик». Однако далее следуют петербургские застройщики: на втором месте «Группа ЛСР», возводящая в четырех регионах города 29 жилых комплексов общей площадью 2 432 333 кв. м. Третье место занимает холдинг Setl Group – у компании 18 жилых комплексов общей площадью 2 123 272 кв. м в трех регионах. На четвертой строчке рейтинга – ГК «ЦДС», которая в двух регионах возводит 8 жилых комплексов общей площадью 1 306 300 кв. м.

На 6 месте находится застройщик «Лидер Групп», ведущий работу в двух регионах. В его активе 13 жилых комплексов общей площадью 1 089 701 кв. м. ГК «Эталон» занимает 7 место – у компании 12 жилых комплексов общей площадью 918 267 в трех регионах.

На 9 месте расположилась СК «Дальпитерстрой», у которой 7 жилых комплексов на 766 738 кв. м. Однако несколько из них находятся в списке «проблемных» комитета по строительству – данный рейтинг учитывает только общие объемы строительства.

Рейтинг опубликован на сайте Единого реестра застройщиков.