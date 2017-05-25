Книгу администратора «групп смерти» читает прокуратура

Прокуратура Петербурга заинтересовалась сборником рассказов администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина (Лиса). Издание появилось с названием «Разбуди меня в 4:20».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе надзорного ведомства 25 мая, проверяется информация о возможном нанесении вреда здоровью детей информацией, которая содержится в этой книге.

Сборник рассказов появился на одном из сайтов в конце апреля 2017 года. Интернет-ресурс позволяет распространять издание таким образом, что фактического тиража книги нет — ее индивидуально напечатают для желающего приобрести и прочесть творчество Будейкина. Стоимость одного экземпляра — 822 рубля за 250 страниц рассказов «музыканта и психолога, долгое время работавшего с подростками», — именно так описан автор, обвиненный в доведении до самоубийства 15 подростков по всей стране, который 11 мая признал свою вину.

Книга посвящена Рине Паленковой, которая в ноябре 2015 года ушла из жизни и получила известность в Интернете.

Напомним, впервые информация о «группах смерти» была опубликована в статье «Новой газеты» весной 2016 года. 15 ноября в Солнечногорске по возбужденному Следственным комитетом уголовному делу Филипп Будейкин был задержан. Сейчас он находится под арестом в Петербурге. Расследование гибели подростков осложняется тем, что перед смертью они удаляли из соцсетей все переписки.