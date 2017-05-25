Банк России сообщил о росте числа фирм-однодневок и «серых» финансовых схем

В I квартале 2017 года 90% сомнительных финансовых операций были осуществлены фирмами-однодневками, для выявления которых необходимо усиливать контроль за бизнесом, заявил 25 мая руководитель департамента финансового мониторинга Банка России Юрий Полупанов.

Если в 2013 году фирмы-однодневки функционировали год или два, то сейчас, с учетом ужесточения контроля, сроки существования таких фирм значительно сократились, отметил Полупанов: «90% сомнительных операций в I квартале провели вновь зарегистрированные фирмы, и операции совершались одна-две, после чего фирма бросалась».

Контролировать такие схемы сложнее ввиду необходимости увеличивать нагрузку по финансовой отчетности, объяснил Полупанов, сообщает RNS. «Здесь совершенно иной вызов всем ведомствам, — подчеркнул он. — Как построена работа ведомств: это работа по анализу отчетности. Отчетность у нас квартальная, месячная, и если ее углублять, это тоже своего рода нагрузка на бизнес».