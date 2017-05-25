Индустриальный парк Greenstate получил признание на федеральном уровне
Индустриальный парк Greenstate, созданный компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» на территории в 114 гектаров на южной границе Петербурга и области, включен в общероссийский реестр индустриальных (промышленных) парков.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров. Федеральные органы власти подтвердили, что спроектированный финским концерном Greenstate полностью отвечает национальному стандарту промышленных парков. Добиться признания на региональном уровне парк смог в 2015 году, что позволило ему стать первым таким частным объектом в регионе со статусом правительственного уровня.
«Включение нашего парка в общероссийский реестр дополнительно подтверждает значимость проекта Greenstate для экономического и социального развития региона, создания инфраструктуры, действительно необходимой для инвесторов, – отмечает директор по коммерческой недвижимости компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Максим Соболев. – И мы уверены, что высокая оценка нашего индустриального парка Министерством промышленности и торговли будет способствовать еще большей заинтересованности российских и зарубежных инвесторов в осуществлении своих проектов на нашей территории.
Справка:
Индустриальный парк Greenstate является частным девелоперским проектом компании «ЮИТ Санкт-Петербург» - регионального подразделения финского концерна YIT. Проект реализуется с 2007 года. Территория парка занимает площадь 114, 9 га в южной части промзоны Горелово - в 1,5 км проходят выезды на КАД и Таллинское шоссе, недалеко располагается морской порт и аэропорт Пулково, к парку ведет построенная ЮИТ железная дорога. Объем инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей, создано более полутора тысяч новых рабочих мест. Greenstate полностью обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктурой и коммуникациями и предназначен для размещения производственных предприятий и логистических комплексов. На сегодня в комплексе размещены проекты двенадцати резидентов, среди которых «Сименс Технологии Газовых Турбин» и завод «Пит Продукт» финского концерна Atria Group plс и ряд других компаний.