Индустриальный парк Greenstate получил признание на федеральном уровне

Индустриальный парк Greenstate, созданный компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» на территории в 114 гектаров на южной границе Петербурга и области, включен в общероссийский реестр индустриальных (промышленных) парков.

Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров. Федеральные органы власти подтвердили, что спроектированный финским концерном Greenstate полностью отвечает национальному стандарту промышленных парков. Добиться признания на региональном уровне парк смог в 2015 году, что позволило ему стать первым таким частным объектом в регионе со статусом правительственного уровня.

«Включение нашего парка в общероссийский реестр дополнительно подтверждает значимость проекта Greenstate для экономического и социального развития региона, создания инфраструктуры, действительно необходимой для инвесторов, – отмечает директор по коммерческой недвижимости компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Максим Соболев. – И мы уверены, что высокая оценка нашего индустриального парка Министерством промышленности и торговли будет способствовать еще большей заинтересованности российских и зарубежных инвесторов в осуществлении своих проектов на нашей территории.