С начала года Банк "Санкт-Петербург" идет на рекордные показатели

Банк "Санкт-Петербург" озвучил отчетность (по МСФО). По итогам первого квартала 2017 года финансовая организация продемонстрировала рекордную прибыль.

Выручка за три месяца составила 7,5 млрд рублей, прибыль – полтора миллиарда, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года более чем на 26 процентов. И это – самые высокие цифры с 2011 года, оценил итоги председатель правления банка Александр Савельев.

На 1 апреля банк, согласно рейтингу Интерфакса, занимает 18-е место по объему активов – 553,0 млрд рублей (-4,7% по сравнению с 1 января 2017 года). Также на 18-м месте организация по объему депозитов населения. "Сегодня нами обслуживаются 1,8 млн физических лиц и 52 тыс. компаний. По состоянию на 1 апреля 2017 года количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1, 057 млн", – заявляют в финансово-кредитной организации.

В отчете "Санкт-Петербурга" уточняется, что на конец первого квартала клиенты доверили банку 328,2 млрд рублей. Более 56 процентов в портфеле – это деньги физлиц, 43,8 – корпоративных клиентов.

Что касается собственных средств банка, то на 1 апреля зафиксирована цифра 62,2 млрд рублей (+2,2% по сравнению с 1 января 2017 года). Его капитал составил 82,3 млрд рублей (+0,8%).

"Достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,2%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 11,9%", – уточняют в финансовой организации.

Отметим, что по итогам 2016 года Банк "Санкт-Петербург" направит на выплату дивидендов 20 процентов от чистой прибыли – 464 млн рублей.