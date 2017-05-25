Зенитовец Жулиано стал самым результативным игроком Лиги Европы

Полузащитник сине-бело-голубых Жулиано вошел в число лучших бомбардиров турнира и стал лидером первенства по числу результативных передач. Об этом 25 мая сообщает официальный сайт ФК "Зенит".

На счету бразильца — восемь забитых мячей и пять передач в восьми матчах. На второй позиции расположился Эдин Джеко из «Ромы» (восемь голов и одна передача). Следом идут Никола Калинич из «Фиорентины» и Златан Ибрагимович из «Манчестер Юнайтед» (у обоих — по пять голов и четыре передачи).

Финальный матч Лиги Европы между голландским «Аяксом» и английским «Манчестер Юнайтед» состоялся 24 мая в Стокгольме. Со счетом 2:0 победу одержал клуб из Манчестера.

«Зенит» выбыл из турнира на стадии 1/16 финала, уступив бельгийскому «Андерлехту» (0:2, 3:1).