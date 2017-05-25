КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники

Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».

Что выбрать из этого спектра, чтобы решить максимум задач без лишних финансовых затрат?

Цифровой ритейлер КЕЙ рекомендует обратить внимание на мобильные кондиционеры. Они выполняют те же функции, что и стационарные (охлаждение воздуха, вентиляция, поддержка заданной температуры), но при этом не требуют монтажа. При необходимости их можно перенести из одного помещения в другое, перевезти из городской квартиры в загородный дом.

Среди электрических конверторов наибольший интерес для потребителя, по оценке КЕЙ, представляют модели с дистанционным управлением при помощи смартфона Redmond SkyHeat RCH-4525S и RCH-4527S. В приложении Ready for Sky, с которым работает вся «умная» техника Redmond, доступны функции включения, выключения устройства, настройка температуры прогрева. Так же при желании пользователь может составить ежедневное расписание и календарь работы конвектора. Дополнительным плюсом устройства является наличие защиты от перегрева и автоматическое отключение при падении.

В жаркую погоду слизистые оболочки и кожа человека испаряют много влаги, при этом организм нуждается в определенной влажности воздуха. Решить проблему поможет качественный увлажнитель воздуха. Специалисты КЕЙ рекомендуют обратить внимание на ультразвуковые увлажнители. На сегодняшний день они обладают самым низким энергопотреблением и уровнем шума при высокой эффективности (способны поддерживать влажность до 80% , не создавая эффекта сырого воздуха, благодаря микродиспенсерному распылению под действием ультразвука). Помимо стационарных увлажнителей, пользователям также могут быть интересны портативные модели для пктешествий. Например, Medisana Minibreeze. Устройство отличается компактными размерами и продуманной конструкцией, позволяющей использовать в качестве резервуара для воды обычную пластиковую бутылку.