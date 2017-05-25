Марат Сафин отказался от мандата депутата Государственной думы

Теннисист Марат Сафин отказывается от мандата депутата Государственной думы ФС РФ. Об этом он сообщил спикеру нижней палаты парламента страны Вячеславу Володину. Документ, подписанный Сафиным, оказался 25 мая в распоряжении «Фонтанки».

Как утверждает депутат, он не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как победитель турниров Большого шлема, принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым. С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный Зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу», – написал Сафин в обращении к спикеру Госдумы. По словам спортсмена, он бы хотел выполнять свое дело качественно, в связи с чем сдает мандат.

«Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта», – заключил он.

Отметим, что Марат Сафин избран от партии «Единая Россия» по списку объединенной группы (республика Марий Эл, республика Мордовия, Чувашия, Нижегородская область). Следующими за ним в списке значились Ольга Носкова (министр социальной политики Нижегородской области), Александр Табачников (заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области), Ольга Щетинина (заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области), бизнесмен Дмитрий Ивагин.

Отметим, что Марат Сафин (российский теннисист, заслуженный мастер спорта России, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде) был депутатом Государственной думы с 2011 года.