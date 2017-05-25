Роналду и Нету приедут на Кубок конфедераций в составе сборной Португалии
Стал известен состав сборной Португалии для участия в Кубке конфедераций-2017. В него вошли защитник «Зенита» Луиш Нету и одна из главных мировых звезд — нападающий «Реала» Криштиану Роналду.
Полностью состав сборной Португалии выглядит так:
вратари: Руй Патрисиу, Бету, Жосе Са.
защитники: Седрик Суариш, Нелсон Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Жозе Фонти, Луиш Нету, Элизеу, Рафаэл Геррейру;
полузащитники: Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью, Андре Гомеш, Адриен, Жоау Мариу, Луиш Мигел Пиззи;
нападающие: Бернарду Силва, Желсон Мартинш, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду, Нани, Андре Силва.
Напомним, сборная Португалии на Кубке Конфедераций играет в одной группе с Россией. Ранее тренерский штаб российской сборной огласил состав для участия в этом турнире. В него вошли три зенитовца: Юрий Жирков, Игорь Смольников и Артем Дзюба.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. В субботу, 20 мая, в Петербурге на Конюшенной площади презентовали его фан-зону.