Вислый рассказал, когда решат вопрос с деньгами на реконструкцию здания Публички

Вопрос о выделении финансирования на реконструкцию исторического здания Российской национальной библиотеки в Петербурге должен быть решен на коллегии Министерства культуры, которая состоится в ноябре на культурном форуме в Северной столице. Об этом 25 мая сообщил на заседании в Публичке генеральный директор РНБ Александр Вислый. По его словам, накануне такое обещание дал ему первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Вислый напомнил, что последнее письмо с просьбой о выделении средств было послано в Минкульт в апреле этого года.

«Мы просили 12,5 миллиона рублей на проектирование и получили отказ», – прокомментировал обращение Вислый.

Вислый также пообещал, что в 2017 году «будет абсолютно точно введено» хранилище на 12,5 миллиона книг на Московском проспекте (вторая очередь).

«И тогда нам пожарные скажут: «Вот у вас есть помещение на Московском, вы как собираетесь тушить здесь, если что-то произойдет?» До сих пор они терпели, но к ноябрю нам нужен убедительный план реконструкции и приспособления помещений к новым условиям. Мы должны решить все вопросы удобства читателей и обустройства микроклимата с обязательной температурой 18 градусов. Тогда есть шанс, что власть скажет: «Да, мы дадим деньги», – заявил Вислый.