Колесов: Такого сухого мая в Петербурге не было почти 40 лет

Несмотря на снежное начало месяца, за 24 майских дня в Петербурге выпало 2,2 мм осадков — это всего 6% от нормы.

Как сообщает 25 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Facebook, действующий рекорд по минимальному количеству осадков — май 1978 года, когда за месяц осадков выпало 4% от нормы. Последний весенний месяц в этом году эти значения не побьет, но дефицит все равно сохранится, несмотря на то, что ближайшие пару дней будут дождливыми.

По данным Гидрометцентра, завтра в Северной столице до +17, возможен дождь, а в некоторых районах даже гроза.