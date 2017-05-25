В Петербурге расчленителя приговорили к 16 годам

Петербуржец Юрий Савин признан виновным в двойном убийстве с расчленением. Он отправлен в колонию на 16 лет.

Как сообщает Санкт-Петербургский городской суд, сегодня, 25 мая, Савину вынесен приговор по делу о расстреле двух человек на проспекте Культуры в июле 2016 года. Их расчлененные тела были найдены в канализационных трубах.

«Савин признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима и штрафа 100 тысяч рублей», – уточнили в Горсуде.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

В прениях прокуратура просила 19 лет, защита – мягкий приговор в связи с признанием.