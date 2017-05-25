По делу помощника депутата ЗакСа обыскивают интернат ветеранов войны

В Петербурге экономическая полиция в рамках уголовного дела о хищении бюджетных миллионов, выделенных на ремонт социальных объектов, проводит выемку документов в интернате. Фигурантом в материалах числится бизнесмен Павел Крючков, он же помощник единоросса, депутата Законодательного собрания города Александра Ходоска.

Как стало известно «Фонтанке», утром 25 мая сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка пришли в Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» в поселке Смолячково Курортного района. Их интересовали договоры, заключенные социальным учреждением с ООО «Вассербау-Нева». Компания обязывалась, по документам, произвести в здании ремонтные работы, за что в совокупности получила 84 миллиона рублей.

Однако, по версии следствия УМВД Адмиралтейского района, возбудившего дело по статье «мошенничество в крупном размере», работы остались выполненными только на бумаге.

16 мая сотрудники полиции уже проводили в рамках дела обыски в психоневрологическом интернате № 6 на Приморском шоссе в том же Курортном районе, а также в офисе самой компании на Садовой и в квартире Крючкова. Последнего задержали и допросили, после чего он был отпущен под подписку о невыезде.