Вертолёт Ка-62 совершил первый полет
25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет.
"По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут", – сообщает пресс-служба «Вертолетов России».
Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 – АО «Камов» – выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.
«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Напомним, что летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле прошлого года.
Справка:
Особенностью вертолета Ка-62 является широкое применение в конструкции современных материалов - полимерных композиционных материалов (ПКМ), а также высокопрочных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему уменьшается масса пустого вертолета, соответственно увеличивается его скорость, маневренность и грузоподъемность, а также снижается расход топлива. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. Вертолет имеет пятилопастной несущий винт, две автономные гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, а также авариестойкую топливную систему и уникальное птицестойкое остекление.
Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнению операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.