Вертолёт Ка-62 совершил первый полет

25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет.

"По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут", – сообщает пресс-служба «Вертолетов России».

Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 – АО «Камов» – выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Напомним, что летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле прошлого года.