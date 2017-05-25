В День города пройдет традиционный благотворительный «Такс-Парад»

В Санкт-Петербурге в День города, 27 мая, на Васильевском острове в саду Академии художеств пройдет традиционный благотворительный праздник – «Такс-Парад».

Ровно в полдень более ста представителей самой гордой породы четвероногих вместе со своими хозяевами пройдут по специальному подиуму под известные музыкальные композиции. В этом году задана тематика парада – «Академическая такса».

Организаторы – администрация Василеостровского района и группа любителей такс «Наш диагноз таксы» – в фантазии участников не ограничивают. Это может быть и образ известного поэта, и ученого, и художника, и литературного персонажа, и исторической личности. Уже известно, что на подиум выйдут два Александра Сергеевича Пушкина и Николай Васильевич Гоголь. Также заявлены костюмы итальянского театра эпохи Возрождения, Теоремы Пифагора, японских богов и китайского императора.

Для того чтобы собаки вошли в академический образ, при входе в сад Академии художеств им выдадут шапочки-конфедератки с париками. Творческие поиски участников будет оценивать компетентное жюри.

В программе «Такс-Парада»: художественные мастер-классы, составление поэтического сборника, выступление ансамбля «Танцующие сосиски», «Зверопочта».

В рамках праздника будет работать детская анимационная площадка. Маленькие гости разрисуют готовые раскраски на мольбертах. Свои двери откроет «Академия такс», где дети получат бумажные кепки с мордочками такс, а аниматоры разыграют сцены из жизни любимых собак.

«Петербург – неформальная столица такс. По статистике, в городе проживает свыше 11 тысяч собак этой породы. «Такс-Парад» – это семейное мероприятие, которое ежегодно посещают тысячи человек. Недаром парад стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России». В этом году пройдет уже 6-й парад, еще более грандиозный, чем юбилейный», – заявила глава Василеостровского района Юлия Киселева.

Впервые в рамках «Такс Парада» все собаки оставят «автограф» – след лапы на специальном холсте. В будущем этот «шедевр живописи» будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в помощь таксам и их метисам, которые попали в беду и оказались на улице.

Таким животным в Петербурге помогают сразу три группы помощи. Благодаря их стараниям с 2009 года новые дома обрели свыше двух тысяч собак. Группы помощи таксам будут представлены на «Такс-Параде». Можно будет не только ознакомиться с их деятельностью, но и сделать пожертвование или заполнить анкету на «усыновление» четвероногого питомца.

Стоит отметить, что на мероприятии строго соблюдаются все нормы ветеринарного контроля.

Вход свободный.