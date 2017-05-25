Новый газон на арене «Санкт-Петербург» будет стоить более 21 млн рублей

Реальная стоимость нового газона на арене «Санкт-Петербург» будет превышать 21 миллион рублей. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в комитете по строительству.

Как сообщалось ранее, газон для арены «Санкт-Петербург» и стадиона «Турбостроитель», который станет тренировочной площадкой к Кубку Конфедераций, поставляет одна компания — Queens Grass International, которая базируется в Гатчине. Разница между ними только в возрасте — поле для арены «Санкт-Петербург» выращивали четыре года, для «Турбостроителя» – три. При этом, как рассказали в комитете по строительству, общая стоимость газона на «Турбостроителе» вместе со всеми работами по его установке составляет 21 миллион рублей. Чем старше газон, тем он прочнее и, соответственно, дороже.

«Точно сказать, в какую сумму обошелся газон на арене «Санкт-Петербург», я не могу, но точно выше 21 миллиона рублей», – рассказал «Фонтанке» чиновник из спорткомитета.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона на арене «Санкт-Петербург», совместно возьмут на себя расходы по установке нового поля.

По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, новый газон на арене «Санкт-Петербург» появится 28 мая. Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.