Путин сходил в Сретенский монастырь

Владимир Путин 25 мая посетил московский Сретенский монастырь, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства присутствовал на церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По завершении чина освящения Владимир Путин преподнёс в дар храму икону Иоанна Предтечи XIX века. В присутствии президента икону поместили в алтаре.

Затем глава государства в сопровождении патриарха Кирилла и наместника монастыря епископа Егорьевского Тихона осмотрел новый храмовый комплекс, а также здание Сретенской духовной семинарии.

Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на территории Сретенского мужского монастыря возведён к 100-летию революционных событий 1917 года.

"Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать её целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое. Мы знаем, как хрупок гражданский мир, – теперь мы это знаем, – мы никогда не должны забывать об этом. Не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов, – сказал Путин после посещения храма. – И именно поэтому наша общая обязанность – делать всё от нас зависящее для сохранения единства российской нации, через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, опираясь на наши традиционные ценности, на ценности наших традиционных религий – православия, ислама, иудаизма, буддизма, – не допускать никакого ожесточения и никакого раскола".

Кроме того, состоялась краткая беседа Владимира Путина с иерархами Русской православной церкви за границей, ставшей 10 лет назад неотъемлемой самоуправляемой частью Русской православной церкви.