ФСБ задержала террористов, готовивших взрыв на московском транспорте

В Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии. В их жилище была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки, готовая бомба и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах столичной транспортной инфраструктуры, отметили в спецслужбе. Об этом сообщили в ФСБ, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. По данным ведомства, руководство группой, входящей в «Исламское государство» (запрещено в России), осуществлялось с территории Сирии.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что жителей одного из домов в западной части Москвы 25 мая эвакуировали из-за угрозы взрыва. В квартире дома по Новопеределкинской улице обнаружили, предположительно, готовое к использованию взрывное устройство. Жильцов попросили выйти на улицу, прилегающую территорию оцепили. По предварительной информации, квартиру арендуют четверо приезжих из Центральной Азии, которые задержаны, а в самой квартире провели обыск.

Как ранее 25 мая писала "Фонтанка", предполагаемые соучастники теракта в метро Петербурга этапированы в Москву. Их ознакомят с готовыми экспертизами и проведут очные ставки с другими арестованными. Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, накануне по столичным следственным изоляторам были размещены шестеро ранее задержанных в Петербурге фигурантов. Это Махамадюсуф Мирзаалимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудова, Сайфилла Хакимов и Дилмурод Муидинов. Они проживали в квартире на Товарищеском проспекте, взятой штурмом 6 апреля.

В Москве находятся еще пять человек, которых следствие также считает причастными к теракту. В разное время были задержаны Аброр и Акрам Азимовы, Садик Ортиков, Шохиста Каримова и проживавший в квартире на Товарищеском Мухаммадюсуф Эрматов. Родственники считали его без вести пропавшим.