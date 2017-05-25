В Петербурге вор договорился по украденному телефону о встрече с полицией

Вор рассчитывал поживиться еще раз, когда ему с предложением выкупить свой телефон позвонила жертва нападения. Вместо женщины на месте встречи в Невском районе Петербурга его ждали сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщает управление Росгвардии по городу и Ленобласти, 40-летняя петербурженка стала жертвой ограбления около пяти утра 25 мая. У дома 118 по улице Седова на нее напал 27-летний иностранец — из рук женщины он вырвал сумку, с шеи сдернул драгоценное украшение. В это время неподалеку патрулировал район наряд группы задержания вневедомственной охраны. После того, как потерпевшая рассказала им про свою напасть, сотрудники Росгвардии предложили ей позвонить на ее же телефон, который остался в похищенной сумке и договориться о встрече с целью выкупа аппарата.

Грабитель не только взял трубку, но и согласился прийти на встречу. Вместо денег он получил наручники и компанию из оперативников отдела полиции.