Петербургские многодетные мамы покажут социальный флешмоб

В Петербурге у здания ТЮЗа многодетные мамы, прошедшие благотворительный курс театрального мастерства в «Мамтеатре», 27 мая представят клоунский флешмоб.

В клоунских образах с собачками-марионетками мамы устроят внезапную танцевально-клоунскую пантомиму, во время которой случайные прохожие окажутся зрителями представления.

Акция приурочена к празднованию Дня города, и призвана напомнить всем владельцам собак не забывать убирать за своими питомцами.

Начало запланировано на 12.15, само действие продлится не более 20 минут и закончится также внезапно, как и начнётся.

Напомним, что в феврале многодетные мамы прошли четыре недели занятий по театральному мастерству под руководством таких режиссёров, как Екатерина Гороховская, Анна Бессчастнова, а также тренинги от актрис Маргариты Смирновой и Елены Садковой. Итогом таких занятий стал показ созданного спектакля на сцене театральной площадки «Скороход».