Предполагаемому связнику исполнителя теракта в метро Петербурга предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме уроженцу Киргизии Аброру Азимову. Он считается связником вероятного исполнителя взрыва в метро Петербурга Акбаржона Джалилова.

Как 25 мая сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Динзе, Азимову предъявлено обвинение по двум статьям УК – 205-й («Террористический акт») и 222-й («Незаконный оборот оружия»).

Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Москвы. ФСБ назвала его человеком, с которым якобы перед терактом в метро связывался Акбаржон Джалилов. Аналогичное обвинение предъявлено брату Азимова – Акраму. Его интересы в деле будет представлять адвокат Ольга Динзе.

По версии следствия, Акрам Азимов отвечал за финансовую сторону теракта. По сообщениям родственников, мужчина был задержан в Киргизии местным Госкомитетом безопасности, но ФСБ утверждает, что провела самостоятельную операцию по поимке Акрама в Москве 19 апреля.

Накануне в столицу из Петербурга были доставлены шестеро обвиняемых в теракте. В ближайшее время их ознакомят с рядом экспертиз. Всего по делу проходят 11 человек. Срок их содержания под стражей истекает 3 июня.